Жительница села Талды-Суу Тюпского района Иссык-Кульской области Кундуз Калыбекова рассказала «Клоопу», что ее ребенка, родившегося в 2020 году, поменяли в роддоме. Женщина отметила, что на протяжении трех лет правоохранительные органы не предпринимают никаких действий.

Однако тогдашний замдиректора больницы отрицает обвинения женщины.

Что случилось?

Кундуз Калыбекова, обратившаяся в «Клооп», мать четверых детей. Три года назад она родила пятого ребенка в роддоме Ак-Сууйского района. Медики сообщили женщине, что ее ребенок родился мертвым. Сама Калыбекова утверждает, что сотрудники больницы «отдали» ребенка акушеру Бактыгуль Исаевой, а затем Исаева со своей семьей переехала в Россию.

«Меня замучили, отправляя с одной больницы в другую. Если раньше я рожала сама, то в этот раз мне сделали кесарево. После того как мне сделали наркоз, меня в спешке завели [в палату] и так я пролежала три дня, а потом только очнулась. Мне ребенка не показали, мужу тоже, а утром ему сказали: “Заберите его с морга Каракола”. Акушер вместе с ним поехала туда и сказала ему: “Похороните, не открывая [ребенка]», — рассказала женщина.

Калыбекова сообщила, что после родов врачи якобы «незаконно удалили ей матку».

Позже она начала сверять документы и обнаружила, что в день ее родов, 17 сентября, в роддоме «не были зафиксированы случаи смерти». После этого женщина не раз обращалась в правоохранительные органы, но дело закрыли. Результаты последней экспертизы, которая была назначена на 28 февраля, еще не готовы.

«Я обратилась в ГКНБ, они закрыли [дело]. После обратилась в УВД Ак-Сууйского района. Они начали задевать меня за слабое место и начали меня пугать словами: “У вас нет матки, мы расскажем вашему мужу и добьемся развода”. Так как это мой второй брак […] Будет три года, как я бегаю и разбираюсь. Даже если есть факт, они закрывают дело. Милиция прикрывает милицию, врачи врачей», — рассказала она.

Что говорят в больнице и милиция?

Роза Тунгатарова, работавшая в 2020 году замдиректора в территориальной больнице Ак-Сууйского района, отрицает слова Калыбековой. Она рассказала, что подмены ребенка не было, а во время операции врачи вытащили «мертвый плод».

«Она попала в нашу больницу с кровотечением. Сотрудники в срочном порядке начали оперировать, ребенок родился мертвым. К счастью сама мать осталась жива. Ладно, если еще ребенок родился бы живым, но зачем нам врачам менять его, если он родился мертвым? Распространяют неверную информацию, не было такого», — сказала врач.

Тунгатарова добавила, что медики были вынуждены удалить матку женщины, так как «в ней образовались тромбы и она почернела».

Сотрудник пресс-службы УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов рассказал «Клоопу», что было возбуждено уголовное дело по статье «Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником».

Он добавил, что дело находится в производстве милиции Ак-Сууйского района и следователи ждут результатов экспертизы.

«По данному уголовному делу сейчас ведется следствие. Комиссия назначила экспертизу. Пока результаты не вышли. В составе комиссии профильные специалисты. После завершения следствия, дело переведут в суд», — сообщил он.