Издание Kaktus.media, ссылаясь на собственные источники, пишет, что в Бишкеке избили парня, который снял на видео, как целуют руку экс-замглавы Гостаможни Райымбеку Матраимову.



По данным издания, потерпевшего избили «около одного из ночных клубов Бишкека молодые люди спортивного телосложения» и разбили ему машину.



В ГУВД Бишкека, как отмечает издание, официально не подтвердили, что пострадавший в драке именно автор видео. По данным столичной милиции, драка произошла 1 мая в 3 часа ночи в микрорайоне «Асанбай».



«На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники милиции. Затем в следственную службу УВД Октябрьского района Бишкека были доставлены Э. А., 1988 года рождения, и С. К., 1987 года рождения. […] Данный факт зарегистрирован в ЖУИ УВД Октябрьского района Бишкека, начата доследственная проверка. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении ГУВД Бишкека.



Инициалы и год рождения одного из задержанных совпадают с данными экс-начальника Ошского городского комитета спорта Кылычбека Саркарбаева, который и целовал руку Матраимова на видео.



По данным Kaktus.media, потерпевший отказался писать заявление в милицию, так как нападавшие якобы являются его земляками и задержанных отпустили.

Видео с поцелуем



Видео, на котором Саркарбаев целует руку Матраимова распространилось в сети 1 мая. Сообщалось, что видео снято 30 апреля на тое у брата экс-замглавы МВД Курсана Асанова.

На кадрах видно, как Асанов, Матраимов, Мунарбек Сайпидинов, Саркарбаев и еще один человек стоят в кругу и общаются. В это время Сайпидинов говорит Саркарбаеву: «Если хочешь поцеловать – целуй» и Саркарбаев, прислушиваясь, целует руку Матраимову, а потом они обнимаются.



Позже в Твиттере аккаунт с ником Кылыч Саркарбаев (действительно ли это аккаунт Саркарбаев неизвестно) написал, что «не видит ничего такого в произошедшем». Он отметил, что «захотел поцеловать руку своему өкүл ата (названный отец)» и «не надо раздувать из мухи слона».

