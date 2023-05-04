Компания «Гранд Казино», которая первой купила лицензию за 84 млн сомов на работу казино в Кыргызстане, связана с приближенным президента Арзыбеком Буркановым. Об этом утверждают журналисты-расследователи «Медиахаба».

О том, что «Гранд Казино» купило лицензию на работу казино стало известно 2 мая.



По данным Минюста, руководитель и учредитель «Гранд Казино» некий Адилет Абдыманапов. Ему, по данным «Медиахаба», не больше 30 лет.

Журналисты связались по номеру компании, который указан в Минюсте. По их данным, указанный номер принадлежит родственнице Бурканова — Канышай Буркановой.

Однако сама женщина в разговоре с журналистами опровергла факт родства с Арзыбеком Буркановым. По ее словам, раньше она работала в бухгалтерии компании и поэтому ее номер указан в Минюсте. Она сообщила, что сейчас не имеет отношения к «Гранд Казино».



Один из партнеров Абдыманапова по ОсОО «Ала Тоо Көмүр АТ» по имени Арстанбек Айдаров сообщил, что за «Гранд Казино» стоят инвесторы из Индии. По его словам, они попросили Абдыманапова быть гарантом для того, чтобы открыть фирму в Кыргызстане.



Кто такой Бурканов?

Арзыбек Бурканов — экс-депутат Жогорку Кенеша III созыва от бакиевской партии «Ак Жол». В 2011 и 2012 годы Бурканов был и.о. губернатора Баткенской области. А в 2015 вошел в состав политпартии «Кыргызстан». Бурканов является близким другом Садыра Жапарова.

Кроме того, ряд политических деятелей называли Арзыбека Бурканова «советником» или «помощником» Жапарова, но официально в числе его советников Бурканова нет. Бурканов в 2021 году был некоторое время советником премьер-министра Улугбека Марипова.

Депутат Жогорку Кенеша Жанар Акаев в апреле 2021 года рассказывал, что у Бурканова огромное влияние в стране и к нему «носят резюме».

Бурканов был свидетелем по делу Камчы Кольбаева в 2013 году, связанным с недвижимостью. В этом же деле косвенно упоминался и Садыр Жапаров.



В июле прошлого года стройкомпания «Евразия-Строй Сервис», которая по данным журналистов Temirov Live связана с Буркановым, выиграла тендер на постройку учебно-лечебного комплекса КГМА в Баткене. Тендер объявили на 82 млн сомов. Капсулу под строительство нового объекта заложил сам президент 28 июня во время поездки в Баткенскую область.

