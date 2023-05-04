Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев подарил УВД Джалал-Абадской области ключи от Toyota Corolla. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Джалал-Абадской области.

Ташиев вручил автомобиль на турнире по кок-бору, который проходит на ипподроме «Телтору» в Джалал-Абаде. Турнир посвящен памяти бывшего министра внутренних дел Молдомусы Конгантиева и предстоящему празднованию

Ташиев вручил автомобиль на турнире по кок-бору, который проходит на ипподроме «Телтору» в Джалал-Абаде. Турнир посвящен памяти бывшего министра внутренних дел Молдомусы Конгантиева и предстоящему празднованию 9 мая* — в советской и российской историографии, обозначающийся, как День победы в «Великой отечественной войне».

*Вечером 8 мая по центральноевропейскому времени (9 мая по московскому времени) 1945 года был подписан акт о капитуляции германских вооруженных сил. Этот акт обязывал германские вооруженные силы прекратить боевые действия и начать разоружение. Вторая мировая война завершилась в начале сентября 1945 года.

По данным УВД, автомобиль Камчыбек Ташиев подарил от имени коллектива ГКНБ начальнику Джалал-Абадского управления полиции Женишбеку Абитову перед началом турнира.

Сообщается, что глава спецслужб также внес в призовой фонд чемпионата 1 млн сомов от имени личного состава ГКНБ.