Депутата Жогорку Кенеша Адахан Мадумаров 3 мая на круглом столе по обсуждению свободы слова заявил, что в Кыргызстане бот-фабрики имеют большое влияние на граждан.

«Бот фабрики имеют уже официальный статус, бот-фабрики работают уже при формировании государственной идеологии. Бот-фабрики имеют влияния намного больше, чем Верховный суд, Конституционный суд и парламент вместе взятые. Это практикуется у нас в Кыргызстане, страшно становится. При манипулировании общественным мнением бот-фабрики работают усиленно 24/7. Из любого события могут сделать то, что желает “его величество”», — сказал депутат.

Мадумаров добавил, что уже стало очевидным, что Кыргызстан может существовать без Верховного и Конституционного судов и парламента, «потому что бесполезные законы, которые принимаются, не выполняются».