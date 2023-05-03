Постоянная координаторка ООН в Кыргызстане Антье Граве высказалась о закрытии радио «Азаттык» и выразила сожаление по поводу досрочного увольнения омбудсмена Атыр Абдрахматовой. Свою речь она озвучила на круглом столе, посвященном Всемирному дню свободы прессы.

Граве сказала, что независимые СМИ — это двигатели социально-экономического развития страны. Она отметила, что важно пересмотреть нормы, которые могут неправомерно ограничивать свободу прессы. По ее словам, все государства-члены ООН обязаны не ограничивать свободу слова и соблюдать принципы и договоры по правам человека ООН.

Граве считает, что для развития свободы слова, в первую очередь, в стране должна быть независимая и беспристрастная судебная власть, которая принимает решения согласно международным стандартам прав человека.

«Я хотела бы выразить надежду, что ожидаемые на прошлой неделе апелляционные слушания по поводу решения Ленинского райсуда Бишкека о прекращении регистрации радио “Азаттык” позволят провести тщательный и справедливый пересмотр первоначального решения. Закрытие “Азаттыка”, несомненно, окажет сдерживающее воздействие на свободу СМИ», – отметила она.

Также Граве серьезно обеспокоена по поводу досрочного увольнения омбудсмена Атыр Абдрахматовой. Она считает, что у акыйкатчы должна быть возможность выполнять свой мандат независимо и без вмешательства извне. По ее словам, работать с гарантией сохранения должности – это критическое условие независимости омбудсмена.

Граве отметила, что ждет открытого диалога по двум законопроектам: «О средствах массовой информации» и «О некоммерческих и неправительственных организациях». Она считает, что Кыргызстану нужны независимые СМИ и организации.

Координаторка ООН в Кыргызстане надеется, что две рабочие группы, созданные при администрации президента с участием граждан и СМИ, обменяются мнениями и не спеша выработают проекты, которые будут содействовать укреплению свободы СМИ и социально-экономическому развитию страны.