Депутаты Жогорку Кенеша 3 мая ратифицировали договор между правительствами Кыргызстана и Узбекистана о взаимных поездках граждан. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

Одобренное депутатами соглашение позволяет гражданам двух стран беспрепятственно въезжать и выезжать при помощи ID-карт.

По словам представителя МИД Кыргызстана, для граждан Узбекистана установлен безвизовый режим сроком до 60 дней.

Протоколы о въезде граждан Кыргызстана и Узбекистана по ID-карте президенты двух стран подписали в январе 2023 года. Нововведения будут распространяться на все виды транспорта, а информацию о пересечении границы будут фиксировать в электронном виде.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал ратификацию соглашения между странами 27 апреля 2023 года.