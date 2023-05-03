Президент Садыр Жапаров призвал кыргызстанцев не засорять озеро Иссык-Куль и не относится к нему равнодушно. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

Так президент прокомментировал видео МЧС, на котором сотрудники министерства очищают дно Иссык-Куля от бутылок, целлофановых пакетов и прочего мусора.

«‎Не будьте такими равнодушными. Вот уже два месяца сотрудники МЧС не могут закончить очистительные работы. Быть чистыми – это же зависит от нас самих. Почему мы такие равнодушные?

Сами загрязняем, а потом требуем чистоты от власти. Прошу соблюдать чистоту. Не то место чисто, которое убирают, а то, где не сорят», — написал он.

Жапаров добавил, что каждый кыргызстанец должен соблюдать чистоту и требовать ее от сограждан. Он призвал ценить труд сотрудников МЧС.

Проблема с загрязнением есть по всему Кыргызстану. Согласно разным оценкам, ежедневно в Бишкеке, например, собирают от 870 до 1000 тонн мусора.

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