Президент Садыр Жапаров призвал кыргызстанцев не засорять озеро Иссык-Куль и не относится к нему равнодушно. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.
Так президент прокомментировал видео МЧС, на котором сотрудники министерства очищают дно Иссык-Куля от бутылок, целлофановых пакетов и прочего мусора.
«Не будьте такими равнодушными. Вот уже два месяца сотрудники МЧС не могут закончить очистительные работы. Быть чистыми – это же зависит от нас самих. Почему мы такие равнодушные?
Сами загрязняем, а потом требуем чистоты от власти. Прошу соблюдать чистоту. Не то место чисто, которое убирают, а то, где не сорят», — написал он.
Жапаров добавил, что каждый кыргызстанец должен соблюдать чистоту и требовать ее от сограждан. Он призвал ценить труд сотрудников МЧС.
Проблема с загрязнением есть по всему Кыргызстану. Согласно разным оценкам, ежедневно в Бишкеке, например, собирают от 870 до 1000 тонн мусора.
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