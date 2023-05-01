В соцсетях распространилось видео, где бывший начальник Ошского городского комитета спорта Кылычбек Саркарбаев целует руку экс-замглавы Гостаможни Райыма Матраимова, который признался в коррупции и выплатил государству 2 млрд сомов.

в соцсетях гуляет видео, как кылыч саркарбаев не удержался и поцеловал руку матраимову. если бы не публичное мероприятие (той устроил Асанов), то наверное бы жопу облизал pic.twitter.com/I2y7KwzjdR — Mahinur (@_Niyazova) May 1, 2023

Пользователи соцсетей пишут, что случай произошел вчера, на тое у брата экс-замглавы МВД Курсана Асанова.

На кадрах видно, как экс-замглавы МВД Курсан Асанов, Райым Матраимов, названный сын Матраимова Мунарбек Сайпидинов, Саркарбаев и еще один человек стоят в кругу и общаются. В это время окул бала Матраимова Мунарбек Сайпидинов говорит Саркарбаеву: «Если хочешь поцеловать – целуй» и Саркарбаев, прислушиваясь, целует руку Матраимову, а потом они обнимаются.

Кто такой Саркарбаев

Саркарбаев — один из множества ошских чиновников со спортивным бэкграундом. Он неоднократный чемпион страны по боевым искусствам, победитель международных турниров.

Ранее он был известен, как Кылыч Асылбекович Сулайманов. Он устроился главой комитета физкультуры и спорта при мэрии Оша по «подложным документам».

ГКНБ сообщал, что он состоит «в тесных отношениях» с лидером ОПГ Кадыром Досоновым по кличке «Дженго» и был замешан во многих криминальных разборках.

После задержания Кылычбека Саркарбаева сняли с должности главы спортивного комитета мэрии города Ош.

Саркарбаев также связан с влиятельным кланом Матраимовых. Журналисты выяснили, что он был директором двух компаний, которые управляли одним из таможенных терминалов семьи Матраимовых в Кара-Суйском районе.

Также он был замечен в нападении на спортсмена Тологона Рахманберди уулу, который жаловался на преследования со стороны влиятельного клана.

По словам Рахманберди уулу, Саркарбаев стрелял в него в сентябре 2019 года. После этого, Саркарбаев вместе с посаженным сыном Матраимова Мунаром Сайпидиновым пришел к нему в больницу, потребовал не писать заявление в милицию угрожая смертью.