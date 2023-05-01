В российском городе Мирный подросток нанёс множество ранений тесаком уроженцу Кыргызстана Уланбеку Арстанову, который заступился за сына. Информацию об этом подтвердили в Посольстве Кыргызстана в России.

Ранее одно из российских СМИ сообщало, что инцидент произошел 24 апреля. По данным журналистов, изначально конфликт начался между подростками.

«Одного из мальчиков избила компания, за него заступился сын пострадавшего по имени Аястан, тоже подросток. Позже двое обидчиков выследили Аястана и начали избивать у порога дома», – писало издание.

Затем драку увидели родители Аястана. В момент нападения на Аястана его отец Уланбек спал, поэтому выбежал с голым торсом.

«Уланбек догнал двоих подростков. Но они достали холодное оружие — один из них порезал Уланбеку плечи и ногу, а другой тесаком прорезал живот. По словам Аястана, его отцу никто не помог, все люди проходили мимо, хотя он звал на помощь», – написало издание.

Уланбека с тяжелыми ранениями доставили в больницу – сейчас он находится в реанимации. Одного из нападавших – 17-летнего студента местного медколледжа задержали.

В Посольстве сообщили, что возбуждено уголовное дело.

«Представители кыргызской диаспоры “Достук” встретились с руководителями местных уполномоченных органов, в том числе следственной службы. Пострадавший соотечественник является гражданином России. Состояние его здоровья улучшается», – отметили в диппредставительстве.