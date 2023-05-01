На бульваре Эркиндик в Бишкеке появилась арт-инсталляция в виде летающих иссык-кульских чебачков. Сообщается, что инсталляция была создана арт-группой DOXA.

Арт-инсталляция иссык-кульских чебачков. Фото: Айдай Иргебаева.

Инсталляцию посвятили проблеме вымирания иссык-кульских чебачков, потому что этот вид рыбы находится на грани исчезновения.

Когда-то иссык-кульский чебачок был одним из самых многочисленных видов рыбы на Иссык-Куле — в 1960-е годы он составлял 90 процентов общего улова. Чебачок начал заметно снижаться в популяции в течение 1980-х и 90-х, согласно книге «Озеро Иссык-Куль и его среда», которую написали голландец Жан Клеркс и кыргызстанец Бейшен Иманакунов в 2002 году.

«После 1976 года общий улов рыбы на Иссык-Куле, который был до этого постоянным (1000-1350 тонн) начал снижаться. В случае с [чебаком] произошло снижение в более чем 35 раз, что показывает, насколько пострадала популяция этой главной экономической рыбы Иссык-Куля», — говорится в книге.