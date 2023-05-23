Анализы, взятые из реки Чу после массовой гибели рыбы, показали, что в составе воды нет химических веществ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства.

По их данным, сотрудники Сокулукского районного ветеринарного управления на местах взяли патологические материалы рыбы, пробы воды и передали в лабораторию.

«По итогу результатов исследований у проверенных рыб не было выявлено паразитологических заболеваний, а также токсичных веществ, таких как мышьяк, нитраты, нитриты», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что тестирование состава воды не выявило токсичных элементов.

О массовой гибели рыбы в реке Чу стало известно 16 мая. Позже в Минсельхозе сообщили, что ведомство начало проверку по этому факту.

«Отход рыбы наблюдался во впадающем канале на Нижнечуйском. Все материалы сданы в Республиканскую ветеринарную лабораторию для выяснения причин гибели рыбы», — сообщили тогда в министерстве.

Тогда в Минсельхозе также призвали воздержаться от рыбалок и употребления мяса рыбы до выяснения причин массовой гибели рыбы. Местные жители тогда предположили, что причиной может стать использование химических веществ при поливе.