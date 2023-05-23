Руководитель пресс-службы администрации президента Дайырбек Орунбеков ответил на требование снять Кадыра Кошалиева с поста председателя Совета аксакалов Народного курултая. В своем посте в Фейсбуке он призвал «не политизировать» дискуссию вокруг Кошалиева, взявшего интервью у беглого президента Курманбека Бакиева. Само интервью вызвало бурные обсуждения в Кыргызстане.



«Согласно 25-му пункту регламента, утвержденного Народным курултаем, председатель и его заместители избираются большинством голосов делегатов. Их полномочия заканчиваются вместе с истечением сроков Народного курултая. На следующем курултае делегаты снова изберут председателя, его заместителей и секретаря. Поэтому, с учетом того, что председатель курултая каждый раз будет меняться, считаем, что политизировать дискуссию вокруг Кадыра Кошалиева нет необходимости», — написал Орунбеков.

Он добавил, что интервью Кошалиева, как журналиста, со свергнутыми президентами Аскаром Акаевым и Курманбеком Бакиевым можно считать «его выбором и профессиональным исканием», и само интервью не транслировались по государственным СМИ.

20 мая делегаты Народного курултая по Таласской области провели собрание и потребовали отставки Кошалиева. Сообщалось, что свое предложение они направили совету аксакалов при Народном курултае. Сам Кадыр Кошалиев, который присутствовал на собрании, заявил, что не согласен покидать пост.



Интервью свергнутого президента Бакиева было опубликовано 15 мая. С ним беседовал ведущий НТРК и председатель Совета аксакалов Народного курултая Кадыр Кошалиев.



Интервью Бакиева вызвало бурные обсуждения в Кыргызстане и некоторые пользователи соцсетей начали высказывать предположения о попытке «оправдать семью Бакиевых».

Также депутаты раскритиковали самого Кошалиева и потребовали от НТРК его увольнения. В самом НТРК заявили, что интервью Кошалиева не транслировали по госканалу и не планировали этого делать, а также пообещали провести служебное расследование.

