Жители Жумгальского района Нарынской области недовольны тем, как российская госкомпания «Росатом» занимается рекультивацией хвостохранилищ в Каджи-Сае, Туюк-Суу и Мин-Куше. Об этом они заявили 22 мая на встрече с заместителем спикера Жогорку Кенеша Нурбеком Сыдыгалиевым.

По словам местных жителей, урановые отходы «Росатом» вывозит не в герметичных машинах, а также без соблюдения требований и норм. Они добавили, что рабочим не выдают спецодежду, а из-за большегрузных машин дороги стали пыльными.

Представитель «Росатома» Сергей Дерябин в ответ сказал, что если местные жители против рекультивации хвостохранилищ, то компания не будет реализовывать свою программу.

Дерябин добавил, что решение остается за местными жители и упомянул, что в соседнем Таджикистане рекультивацию завершили и там никто не выступал против.

Глава МЧС Бообек Ажикеев, который также был на встрече, сказал, что нужно хорошо подумать, прежде чем отказываться от программы рекультивации. Он добавил, что получить средства на реализацию проекта было сложно.

Сыдыгалиев выслушав жителей сказал, что их вопросы решаемы и он встретится с жителями Мин-Куша, чтобы поставить точку в этом вопросе.

В пресс-службе Жогорку Кенеша сообщили, что соглашение о рекультивации территорий, пострадавших от уранодобывающей промышленности между Россией, Кыргызстаном, Казахстаном и Таджикистаном подписали еще в 2013 году.

Тогда исполнителем программы выбрали «Росатом».