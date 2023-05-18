В Национальной телерадиокорпорации (НТРК) заявили, что их сотрудник – ведущий Кадыр Кошалиев не сообщал им, что проведет интервью со свергнутым президентом Курманбеком Бакиевым. Об этом написало радио «Азаттык» со ссылкой на продюсера канала Алмаза Касымалиева.

«Это не было запланировано. Мне, как руководителю редакции, он не сообщил, что собирается это снимать. Позже он сказал, что у него есть такой материал и что он предлагает его нам. Я спросил, почему это не было заранее обсуждено. На этом вопрос был закрыт», – сказал Касымалиев.

По словам Касымалиева, для съемок НТРК не выделял сотрудников, средства и технику.

Интервью телеведущего Кадырали Кошалиева со свергнутым президентом Курманбеком Бакиевым вышло на днях. В нем Бакиев предложил провести открытый суд с его участием в онлайн-формате. Бакиев заявил, что ради справедливости наймет адвоката, который ознакомится с материалами дела. По его словам, в расследовании уголовных дел в его отношении допустили ошибку.

Кто такой Кошалиев?

Кадыр Кошалиев – глава объединенного духовного общества «Кыргыз жолу». Ранее был избран на пост председателя первого Народного курултая. Был членом Конституционного совещания, которое разрабатывало проект нынешней Конституции и закона «О Народном Курултае», который отклонили.

Кошалиев выступал за закон об НКО и говорил, что «неправительственные организации разрушают национальную идеологию».

Беглый Бакиев

Курманбек Бакиев живет в Беларуси уже 13 лет — он бежал туда вместе с семьей еще в 2010 году, когда его свергли в Кыргызстане. Во время революции 7 апреля 2010 года против участников протеста применили оружие и более 80 человек погибли на площади Ала-Тоо у Белого дома.

В Кыргызстане Бакиева заочно приговорили к 30-летнему тюремному сроку, 25 лет из которых он должен провести в колонии усиленного режима.

В июне 2010 года в городах Ош и Джалал-Абад произошли межэтнические столкновения между узбеками и кыргызами. Сотни зданий были сожжены, а у военных и милиции захватили оружие и спецтехнику. По официальным данным, в ходе конфликта погибли более 420 человек, а более тысячи получили ранения.

По данным же международной комиссии, которая расследовала эти события, во время конфликта погибли 470 человек, из которых 74% составили узбеки, 25% кыргызы и один процент другой этнической принадлежности. Более половины погибших получили огнестрельные ранения.

Однако с такими выводами комиссии не согласились в правительстве Кыргызстана, где их назвали «необъективными и односторонними». А главу международной комиссии Киммо Кильюнена депутаты парламента признали персоной нон-грата и запретили ему въезд в страну.