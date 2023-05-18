17 мая Ошская мэрия опровергла информацию о том, что на горе Сулайман-Тоо построят канатную дорогу.

В муниципалитете отметили, что проект по строительству не рассматривается в плане работ.

«Информация о том, что мэрия Оша совместно с союзом инженеров и архитекторов тюркского мира “построит канатную дорогу и парк миниатюр уникальных памятников тюркского мира” не соответствует действительности. Мэрия города не подписывало соглашение по данному проекту ни с одним из сторон», — говорится в сообщении.

Ранее информационное агентство «Кабар» ссылаясь на посла Кыргызстана в Турции Руслана Казакбаева сообщила, что в Оше построят канатную дорогу на священной горе Сулайман-Тоо и парк миниатюр уникальных памятников тюркского мира.

В материале говорится, что «инициатива о строительстве была согласована между Ошской мэрией и генеральным секретарем союза инженеров и архитекторов тюркского мира Ильясом Демиржи в ходе его рабочего визита в Кыргызстан в апреле 2023 года».

Гору Сулайман-Тоо в 2009 году включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Гора представляет собой пятиглавый известковый останец, вытянутый с запада на восток. Его длина более 3 км, ширина — 1,5–2 км.

На территории горы есть мечети и пещеры, построенные в средние века.

Автор: Бакай Алмаз