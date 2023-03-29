На склонах Сулайман-Тоо, расположенной прямо в центре города Ош, цветут деревья, все покрыто зеленью, пришла весна.
Увидеть весеннюю красоту горы, название которой переводится как «Трон царя Сулаймана» и место, которое местные жители считают священным, можно на фотографиях Орозгуль Аташовой.
Гору Сулайман-Тоо в 2009 году включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Гора представляет собой пятиглавый известковый останец, вытянутый с запада на восток. Его длина более 1140 метров, ширина — 560 метров. На территории горы есть мечети и пещеры, построенные в средние века.