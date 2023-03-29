Весна на Сулайман-Тоо. Фото: Орозгуль Аташова

На склонах Сулайман-Тоо, расположенной прямо в центре города Ош, цветут деревья, все покрыто зеленью, пришла весна.

Увидеть весеннюю красоту горы, название которой переводится как «Трон царя Сулаймана» и место, которое местные жители считают священным, можно на фотографиях Орозгуль Аташовой.

С потеплением на Сулайман-Тоо приходит больше людей. Фото: Орозгуль Аташова
Фото: Орозгуль Аташова
Фото: Орозгуль Аташова
Ворота музейного комплекса. Фото: Орозгуль Аташова
Музейный комплекс «Сулайман-Тоо». Фото: Орозгуль Аташова

Гору Сулайман-Тоо в 2009 году включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Гора представляет собой пятиглавый известковый останец, вытянутый с запада на восток. Его длина более 1140 метров, ширина — 560 метров. На территории горы есть мечети и пещеры, построенные в средние века.

Фото: Орозгуль Аташова
Фото: Орозгуль Аташова
Вид с горы на город Ош. Фото: Орозгуль Аташова
Посетители, катающиеся с Бел-Таша, находящийся почти на вершине Сулайман-Тоо. Фото: Орозгуль Аташова
Могилы и мечеть «Сулайман-Тоо» у подножья горы. Фото: Орозгуль Аташова

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