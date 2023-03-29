С потеплением на Сулайман-Тоо приходит больше людей. Фото: Орозгуль Аташова Фото: Орозгуль Аташова Фото: Орозгуль Аташова Ворота музейного комплекса. Фото: Орозгуль Аташова Музейный комплекс «Сулайман-Тоо». Фото: Орозгуль Аташова

Гору Сулайман-Тоо в 2009 году включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Гора представляет собой пятиглавый известковый останец, вытянутый с запада на восток. Его длина более 1140 метров, ширина — 560 метров. На территории горы есть мечети и пещеры, построенные в средние века.