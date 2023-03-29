Милиция начала проверку по факту избиения 21-летнего Нурмухаммеда Султанова, переселившегося из Памира в Кыргызстан. Инцидент произошел в жилмассиве «Алтын-Казык» в Бишкеке. Об этом «Клоопу» 28 марта сообщили в УВД Первомайского района.

Отец пострадавшего Иса Алишеров рассказал «Клоопу», что его сына избили 25 марта после молитвы в мечети.

«Инцидент произошел после намаза. Мужчина придрался к мальчику. Потом он позвонил сыновьям и обманом, якобы его [Нурмухаммеда] ударил, дал сыновьям на избиение. В день инцидента, когда мы обратились в милицию, нам сказали, что рассмотрят дело [27 марта]. Если бы милиция сразу приняла заявление и начало расследовать, то этого бы не произошло. Сейчас [подозреваемые] просят у нас прощения, но пока сыну не станет лучше, заявление будет в милиции», — сказал Алишеров.

Он добавил, что у сына пострадали почки и он лечится в отделении травматологии в Нацгоспитале. Пострадавший рассказал, что конфликт произошел, когда во время молитвы он неправильно сказал слова. Когда Султанов выходил из мечети неизвестный мужчина сказал ему, что «сначала выучи слова, а потом приходи в мечеть».

«Я сказал: “Байке, если так, то позовите сыновей в мечеть”. Сказал ему только это. Потом он начал мне говорить: “Что таджики приехали в Кыргызстан и начали борзеть?” Я тоже разозлился и сказал не говорить так, после этого он схватил и не отпускал меня, в это время я немного оттолкнул его и ударил. После этого мужчина позвонил своим сыновьям. Когда я уже дошел до дома, пришел один из сыновей с фонарем и спросил меня: “Ты ударил отца?” Я сказал: “Байке, простите”. Меня сразу избили», — сообщил Султанов.

В УВД Первомайского района подтвердили, что подозреваемый написал заявление в милицию 26 марта. Факт зарегистрировали и назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Автор: Бакай Алмаз