Глава Кабмина Акылбек Жапаров на заседании в мэрии Бишкека поручил сократить до минимума количество машин в Бишкеке зимой. По его словам, за это персонально будет отвечать глава МВД Улан Ниязбеков.

Этой инициативой власти пытаются справиться со столичным смогом.

«Надо все оптимизировать так, чтобы зимой минимальное количество машин пересекали город Бишкек. Будете делать объезды или строить объездные дороги, рассмотрите варианты», — сказал Жапаров.

Также глава Кабмина поручил к следующему отопительному сезону заменить все фильтры на ТЭЦ Бишкека, а также поставить туда «качественный» уголь. Кроме того, Жапаров поручил разработать финансовую модель выдачи населению потребительских кредитов на газификацию домов.

Ежегодно с наступлением холодов Бишкек занимает лидирующие места в рейтинге городов по уровню загрязнения воздуха. Причинами смога называют некачественный уголь, используемый для отопления частных домов, некачественный бензин и плотность застройки.

Для борьбы со смогом власти пытаются ускорить газификацию жилмассивов и предлагают ввести ограничения для въезда в город для грузового транспорта и машин без катализаторов.