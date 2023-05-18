Управление Госкомитета нацбезопасности возбудило уголовное дело против руководства аэропорта «Каракол» по статье «Присвоение или растрата вверенного имущества». Об этом сообщили в пресс-службе ГКНБ.

По версии следствия, должностные лица аэропорта незаконно передали спецоборудование и технику аэропорта людям, которые в последующем извлекали из них драгоценные металлы.

«По результатам проведенных мероприятий и санкционированных обысков выявлена подпольная лаборатория в городе Каракол по аффинажу золота, которая в последующем была подтверждена экспертным заключением соответствующего профиля», — сообщили в ГКНБ.