Кыргызстанец Кадыр Сайдилкан покорил Эверест — высочайшую вершину Земли. Об этом Сайдилкан рассказал на своей странице в Instagram, где опубликовал фото и видео с вершины.

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На Эверест Сайдилкан взобрался вместе с флагом Кыргызстана, ак калпаком и эпосом «Манас». Он написал, что посвятил восхождение своей матери, дочерям и всем женщинам страны.

«Я пожелал, чтобы кыргызская женщина никогда не была унижена, изнасилована или украдена. Пусть она живет в уважении, любви и счастье», — сказал он.

Сайдилкан добавил, что он хотел сказать еще много слов, но из-за суровой погоды на вершине не смог этого сделать.

Кадыр Сайдилкан уже третий кыргызстанец, покоривший вершину Эвереста. Первым восхождение совершил Дмитрий Греков более 20 лет назад, вторым стал Эдуард Кубатов в 2021 году.