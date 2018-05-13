Небо цвета ультрамарин

Экспедиция длилась два месяца — выехали в конце марта. Прилетели сначала в Катманду, столицу Непала, закончили все организационные дела, документы оформили, потом приехали на джипах под сам Эверест, в базовый лагерь (5100 метров), а оттуда на яках перебросились на передовой лагерь (6500 метров).

Мы разбились на четыре команды по пять человек и по очереди выходили: одна ставила лагерь, потом на отдых спускалась вниз, вторая уже в этом лагере ночевала и ставила лагерь на следующей высоте.

Последний лагерь стоял на высоте 8300 метров, а оттуда делался марш-бросок на вершину. Там уже обязательно работали с кислородными аппаратами — до этой высоты обходились без них, потому что кислород достаточно дорогой.

Эверест — невероятно большая гора. Без кислорода туда лучше не соваться — там его вполовину меньше, чем здесь, на земле. У нас весь метаболизм происходит при нехватке кислорода, соответственно, мозг перестает полноценно работать, замерзаешь намного быстрее. Хоть мы и пользуемся кислородом, но все равно не хватает.

Обыденные сложности для всех — это большая высота, ветра, холод. Там ты как дайвер под водой — зависишь полностью от аппаратуры и снаряжения. Если что-то с аппаратурой случилось — все шансы, что ты оттуда не спустишься. Многие остались там только по этой причине.

Вода на такой высоте замерзает. Чтобы попить, на горелке просто топим лед, так же и пищу готовим. Бешбармак не варим, конечно, у нас все сублимированное: бульоны какие-то, сало хорошо идет, рыба соленая, копченая, сыр, колбасы. Нет такого расписания, как завтрак-обед-ужин. В обед там кушать некогда — нужно ногами двигать.

Утром встали, быстро льда растопили, бульона попили, сала поели — и вперед. В горах некогда жировать, да и на больших восхождениях едят мало. Кушают в основном в базовом лагере. На Эвересте стараешься принимать высококалорийную пищу и жидкости, чтобы предотвратить обезвоживание. Сало в этом случае лучший вариант — долго переваривается и максимум энергии.

В кармане перекус обычно лежит — орехи, курага, батончик шоколадный. И с собой термос с питьем обязательно.

В туалет пойти — это проблема. Мужчинам по малой нужде — это фигня. Встал спиной к ветру — и все, а женщинам проблематичнее. А по большому сходить… посложнее. Выйдешь, а там сильный ветер — вот тебе полные штаны снега. Но есть специальное снаряжение с комбинезоном, который альпинисты называют «бомболюк», можно расстегнуть и сделать свои дела.

Когда взобрались на вершину, особых эмоций мы не испытывали. Было, конечно, осознание, что выше тебя только небо. Мы больше думали о том, как спуститься живыми.

Вид с вершины Эвереста

Да и когда взбирались, мыслей особо не было. Пока взбираешься, мозг и так работает вполсилу — на высоте себя ощущаешь, как будто 250 граммов водки выпил. И галлюцинации бывают, всякое случается — ведь кислорода ты недополучаешь.

Тем более ты всегда следишь за временем. Человек же должен успеть вернуться или дойти до точки в определенное время. Даже на спуске до базы нужно успеть до темноты, иначе останешься на склоне. Большинство несчастных случаев так и происходит. Люди либо остаются замерзать на ночь, либо погибают по неосторожности — в темноте не видно, куда идти.

Когда спустились, тогда эмоции и нахлынули. Тогда мы поняли, что мы живые, спаслись. На горе ты все равно под давлением, в напряжении. На такой высоте любая мелочь — и ты останешься там. Когда мы спустились — конечно, облегчение, радость, осознание, что мы это сделали. Другие альпинисты уже вовсю поздравляют.

Мир на вершине Эвереста отличается, краски совсем другие, цвет неба — ярко насыщенный ультрамарин, чуть ли звезды не видны. Очень тихо, спокойно там. Словами, эмоциями не описать — это надо пережить, побывать там. Совсем другой мир, как на другой планете.