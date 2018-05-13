Таджикские пограничники проверяли документы у людей в Кыргызстане. Таджикистан извинился за них

Четверо таджикских пограничников въехали в село Сада в Баткенской области Кыргызстана и стали проверять документы у местных жителей. Баткенцы вызвали милицию, а таджикской погранслужбе пришлось извиниться за своих сотрудников — она утверждает, что пограничники перепутали территорию.

Инцидент произошел 12 мая в селе Сада Лейлекского района Баткенской области. Очевидцы происшествия опубликовали видео, на котором безоружные кыргызстанцы пытаются задержать вооруженных таджикских пограничников.

Пресс-секретарь Погранслужбы Кыргызстана Салкын Абдикариева подтвердила Kloop.kg, что четверо военнослужащих пограничных войск Таджикистана въехали на территорию Кыргызстана — примерно на 50 метров от границы.

«Они начали проверять документы местных жителей. После словесных перепалок кыргызские граждане забрали ключи от автомобиля у военнослужащих Таджикистана», — сообщает кыргызская погранслужба.

На место происшествия приехали кыргызский пограничный наряд и милиция.Позже пограничники обеих стран провели совместную встречу, на которой таджикская сторона принесла извинения за действия своих солдат.

«Конфликт был локализован. Таджикская сторона сообщила, что пограничный наряд состоял из молодых солдат, и они из-за незнания местности ошибочно зашли на территорию Кыргызстана», — сообщают кыргызские пограничники.

Расследование произошедшего продолжается. Сейчас машину таджикских военнослужащих эвакуировала милиция Лейлекского района для дальнейшего разбирательства.

Конфликты на границе

Проникновение таджикских пограничников на территорию Кыргызстана 12 мая — не первый инцидент на кыргызско-таджикской границе.

В конце января 2017 года в село Кок-Таш Баткенской области пришла группа жителей из соседнего таджикского села. Глава кыргызского села Разия Осорова утверждала, что была избита, а погранслужба сообщила о том, что между кыргызстанцами и таджикистанцами сначала началась словесная перепалка, после чего они начали бросать друг в друга камни.

Кыргызским пограничникам пришлось патрулировать село во избежание усиления конфликта. Власти Таджикистана настаивали, что инцидент произошел после того, как группа жителей кыргызского села напала на трех таджикских подростков. Также таджикская погранслужба утверждала, что глава села Кок-Таш вынуждала таджикистанцев брать кыргызское гражданство.

В Кок-Таше нередко случаются столкновения между жителями двух государств. Одно из наиболее крупных произошло в августе 2015 года, когда пострадали 13 человек.

Граждане Таджикистана перекрыли жителям Кок-Таша дорогу для проезда к кладбищу, которая проходит через таджикскую территорию, а кыргызстанцы заблокировали канал, по которому поступает вода в таджикское село.

В течение двух дней жители кыргызского и таджикского села сталкивались группами из 200 и 500 человек и кидали друг в друга камни. Правоохранительные органы сообщали, что между кыргызстанцами и таджикистанцами началась перестрелка, а таджикская погранслужба обвинила жителей Кок-Таша в использовании «коктейлей Молотова».

В сообщениях о том конфликте также упоминается глава села Кок-Таш Разия Осорова, которую таджикская погранслужба обвинила в «настраивании земляков против таджикистанцев».

А в 2014 году таджикские пограничники обстреляли кыргызскую границу из миномета. Инцидент начался 10 июля 2014 года, а обстрел из оружия разного калибра, в том числе из минометов и гранатометов, длился несколько дней.

Погранслужба Таджикистана обвиняла в конфликте Кыргызстан — по ее информации, кыргызские пограничники стали стрелять по мирным таджикистанцам, которые хотели проложить трубопровод. Власти Кыргызстана отрицали, что кыргызские пограничники стреляли по гражданским. В том конфликте погиб один гражданин Таджикистана.

Часто первоначальной причиной конфликтов между жителями приграничных территорий становится вода. Столкновения из-за ее распределения происходили еще в 90-х годах. В 2008 году таджикистанцы пытались разрушить кыргызскую дамбу с помощью экскаватора — она не пропускала поливную воду на таджикскую территорию.

Еще одна проблема приграничных районов в том, что точная граница во многих местах до сих пор не определена. Между Таджикистаном и Кыргызстаном сечас есть около 70 спорных участков – это примерно 30% процентов всей общей границы, которая по своей протяженности лишь немного не дотягивает до 1000 километров.