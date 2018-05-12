Правительство не будет повышать тарифы на электроэнергию, пока не избавится от коррупции

Председатель Государственного комитета промышленности Уланбек Рыскулов предложил повысить тарифы на электроэнергию до «справедливой цены». Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев сказал, что повышения не будет — по его словам, сперва надо избавиться от системных коррупционных схем.

Рыскулов заявил на обсуждении подготовки к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов, что правительство должно повысить тарифы на электроэнергию, потому что «жизнь и стоимость угля дорожают».

«Надо поднимать тарифы на электроэнергию, чтобы они были справедливыми, особенно когда есть инфляция. Когда дорожает бензин или уголь, мы же платим, а электроэнергия остается на том же уровне», — сказал он.

Рыскулов предложил провести «антикоррупционные мероприятия» в энергетическом секторе, потому что «в народе говорят, что слишком много коррупции».

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев заявил в ответ, что правительство не будет повышать тарифы, пока не добьется «народного доверия» и бесперебойного обеспечения электроэнергией.

«Нельзя требовать повышение тарифов. Только когда полностью иссякнут системные коррупционных схемы, только тогда можно говорить о повышении. Этот вопрос — общий. Должны быть задействованы все, вплоть до органов местного самоуправления», — цитирует Абылгазиева издание K-news.

Обсуждение тарифов прошло на фоне разбирательств с модернизацией ТЭЦ Бишкека и выяснения причин аварии на станции, которая произошла в январе этого года во время холодов и на неделю оставила бишкекчан без тепла.

Тарифы на электроэнергию остаются неизменными с 2015 года и составляют 77 тыйынов за киловатт-час с лимитом 700 киловатт-часов в месяц — при превышении этого порога тарифы повышается до 2,16 сома за киловатт-час.

В начале 2018 года правительство заявило, что разрабатывает новые тарифы, о которых объявит в середине года. Но, видимо, из-за произошедшей аварии, говорить о повышении пока рано.

Существенное повышение тарифов — не популярное решение, на которое в последний раз правительство пыталось пойти в 2014 году. Тогда власти предлагали повысить тариф до 1,2 сома за киловатт-час, но это вызвало протесты со стороны жителей.

В 2015 году властям все-таки удалось добиться изменения тарифов на 10%, до 77 тыйынов за киловатт-час.

Тарифы и зарплаты в ЦА

Если сравнивать с другими странами Центральной Азии, то в Кыргызстане самые низкие тарифы на электроэнергию.

– Киловатт-час в Узбекистане — 97 тыйынов (114 сумов);

– Киловатт-час в Таджикистане — 1,23 сома (16,85 дирамов);

– Киловатт-час в Казахстане — 2,5 сома (от 12 тенге);

Однако средние и минимальные зарплаты в Кыргызстане, Казахстане, Узбекистане и Таджикистане заметно отличаются.

По данным за 2017 год в Кыргызстане была самая маленькая минимальная зарплата среди стран ЕАЭС и в сравнении с соседями, это — 1200 сомов (около $17).

Средняя же зарплата по стране составляет около 15000 сомов, выше чем, например, в Узбекистане и Таджикистане.

Таджикистан: минимальная зарплата — 3000 сомов (400 сомони), средняя — 9000 сомов (1174 сомони);

Узбекистан: минимальная зарплата — 1470 сомов (172 тысяч сумов), средняя — 8,5 тысяч сомов (1,3 млн сумов);

Казахстан: минимальная зарплата — 6000 сомов (28,2 тысяч тенге), средняя — 32 тысячи сомов (152,4 тысячи тенге).