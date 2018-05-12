Поэта Ормукова выпустили из СИЗО – истек срок содержания под стражей

Поэта Темирлана Ормукова, порезавшего себе живот в знак протеста против заключения, выпустили из СИЗО-1 — истек его срок содержания под стражей. В 2017 году суд признал его виновным в «ложном обвинении в коррупции» в адрес депутата парламента Дастана Бекешева.

Пресс-служба ГСИН сообщила, что срок содержания Ормукова под стражей закончился и 11 мая его выпустили из СИЗО-1. Уже 14 мая дело Ормукова рассмотрит Верховный суд.

«Я сам в марте подавал жалобу в Верховный суд. Я настроен решительно доказать, что я лишнее пересидел. Сейчас я чувствую себя нормально, только глаза болят, но это я к окулисту скоро пойду», — сказал Ормуков журналисту Kloop.kg.

За день до освобождения Ормукова гражданский активист Адиль Турдукулов сообщил, что у поэта в СИЗО случился сердечный приступ, но ему не вызвали скорую.

ГСИН сообщила, что Ормуков действительно жаловался на боли в сердце, но все жалобы на самочувствие «связаны с хроническими заболеваниями».

«На момент поступления в карантин СИЗО-1 жалоб на здоровье не предъявлял[…]10 мая 2018 года 18:00 был осмотрен и.о. начальником МЧ СИЗО-1, общее состояние оценивается как удовлетворительное. На момент осмотра жалоб не предъявлял, однако отмечал о периодических болях в области сердца в течении суток, со слов подсудимого регулярно принимает все лекарства назначенные кардиологом», — говорится в сообщении ведомства.

За что задержали Ормукова?

Депутат от СДПК Бекешев пожаловался на поэта в милицию еще в феврале 2017 года.

Ормуков обвинял Бекешева в том, что депутат получил деньги от предпринимателей, торгующих праворульными автомобилями, за лоббирование их интересов в парламенте, но милиция не нашла подтверждения слов поэта и возбудила на него уголовное дело за заведомо ложное обвинение в преступлении.

Ленинский районный суд Бишкека 5 сентября 2017 года постановил арестовать поэта Темирлана Ормукова на один месяц. Поводом для ареста суд назвал неявку Ормукова на судебный процесс, но поэт утверждал, что предупредил суд о том, что болен и присутствовать на заседании не сможет.

29 марта 2018 года Ормукова вызвали в милицию — по словам начальника следственного управления ГУВД Сапарбека Аманкулова, для того, чтобы сообщить о заключении в СИЗО-1. Ормуков в знак протеста против решения суда, порезал себе живот лезвием прямо в отделении милиции.

В апреле Ормукова все же перевели из больницы в СИЗО-1, тогда же дело Ормукова передали в Верховный суд.

Ормуков известен тем, что на своей странице в фейсбуке критикует в стихах экс-президента Алмазбека Атамбаева и чиновников из правительства.

