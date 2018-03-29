Поэт Ормуков порезал себе живот, протестуя против заключения в СИЗО по иску депутата

Поэт Темирлан Ормуков порезал себе живот в отделении милиции — он протестовал против решения суда о заключении его в СИЗО. В отношении Ормукова возбудили дело из-за «ложного обвинения в коррупции» в адрес депутата Дастана Бекешева.

Активист Адиль Турдукулов сообщил Kloop.kg, что Ормуков порезал себе живот в отделении милиции из-за того, что суд постановил заключить его в следственный изолятор. Ормуков проходит в качестве обвиняемого по делу о «ложном обвинении в коррупции» в адрес депутата Дастана Бекешева.

Поэта увезли в Национальный кардиологический центр, потому что ему «стало плохо с сердцем». Сам Ормуков сообщил радио «Азаттык», что пошел на такие меры «от безысходности».

Publicerat av Темирлан Ормуков den 29 mars 2018

«Я, что, человека убил? На все заседания суда хожу согласно повесткам. Что мне еще делать? Сейчас лежу, держу живот. Приехала скорая. Меня стали пугать какой-то «пресс-хатой», даже не знаю, что это такое», — сказал он.

Начальник следственного управления ГУВД Сапарбек Аманкулов сказал, что Ормукова вызвали в милицию, чтобы сообщить ему о заключении в СИЗО по иску Бекешева.

«Он пронес с собой лезвие, с помощью которого порезал себе живот. Крови было немного, всего пару капель. Его увезли кардиологический центр, потому что ему стало плохо с сердцем», — сказал Аманкулов.

«Концерт для журналистов»

Сам Бекешев в интервью Kloop.kg назвал действия Ормукова «концертом для журналистов». «Там было больше концерта, крови ведь вообще не было», — сказал Бекешев.

В начале февраля 2017 года Бекешев обратился с заявлением в милицию в отношении Ормукова. Поэт обвинил его получении денег от предпринимателей, торгующих праворульными автомобилями, за лоббирование их интересов в парламенте.

Бекешев потребовал провести проверку заявления Ормукова. Милиция не нашла подтверждения слов Ормукова и возбудила на него уголовное дело за заведомо ложное обвинение в преступлении.

Ормуков известен тем, что на своей странице в фейсбуке критикует в стихах экс-президента Алмазбека Атамбаева и чиновников из правительства.

По теме: