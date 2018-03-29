ГКНБ возбудил еще одно уголовное дело против Бабанова

Госкомитет нацбезопасности открыл второе уголовное дело в отношении экс-кандидата в президенты Кыргызстана и бывшего лидера фракции «Республика — Ата-Журт» Омурбека Бабанова по подозрению в подготовке к захвату власти. Первое уголовное дело в отношении Бабанова возбудили по подозрению в разжигании межнациональной вражды.

В пресс-службе ГКНБ сообщили журналисту Kloop.kg, что уголовное дело против Бабанова по фактам подготовки к захвату власти решили вести отдельно.

«Следствие доказало, что депутат парламента Канатбек Исаев действительно готовил насильственный захват власти и массовые беспорядки вместе со сторонниками Бабанова. В отношении самого Бабанова решили вести отдельное дело», — пояснили в пресс-службе ГКНБ.

Задержание Исаева

Парламентария Канатбека Исаева задержали 30 сентября 2017 года по обвинениям в подготовке к насильственному захвату власти.

По данным генпрокуратуры, Исаев «вступил в сговор с преступными группировками для организации массовых беспорядков», которые произошли бы в случае проигрыша кандидата в президенты Омурбека Бабанова на выборах 15 октября.

Бабанов тогда заявил, что Исаева задержали из-за того, что тот оказывал ему поддержку и был его сторонником.

Поражение Бабанова на президентских выборах

После поражения на президентских выборах 15 октября 2017 года Бабанов покинул страну. Представители политика сообщили, что ему нужно поправить здоровье.

На выборах Бабанов был главным оппонентом провластного кандидата от СДПК Сооронбая Жээнбекова, который в итоге стал президентом.

После выборов Генпрокуратура возбудила на Бабанова уголовное дело, обвинив в разжигании межнациональной вражды во время его выступления в Оше.

Сам политик назвал уголовное дело «произволом со стороны правоохранительных органов».

В декабре 2017 года суд также постановил арестовать имущество телеканала НТС, связанного с Омурбеком Бабановым — однако неизвестно, насколько это связано с делом против политика. Сам депутат назвал это «рейдерским захватом». 30 декабря Бабанов объявил, что уходит из политики.

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