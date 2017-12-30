Омурбек Бабанов уходит из политики

Лидер партии «Республика», депутат Жогорку Кенеша Омурбек Бабанов снимает с себя полномочия депутата и уходит из политики. В своем заявлении он попросил власти Кыргызстана не использовать инструменты политического преследования против него и его сторонников.

Бабанов на своей странице в фейсбуке сообщил, что уходит из политики и сожалеет, что его программа реформ не нашла поддержки в народе.

«Еще до президентских выборов, я давал слово своей команде, что если не получу поддержку большинства народа, то уйду из политики. Дорогие кыргызстанцы, я заявляю о полном уходе из политики, включая партийную деятельность. Это непростое и нелегкое решение, но считаю его единственно верным решением в сложившейся ситуации», — говорится в его заявлении.

Экс-кандидат в президенты также попросил прощения у всех, кто возлагал на него надежды и надеется, что его партия «Республика» будет продолжать существовать, но уже без него.

«Прошу не использовать инструменты политического преследования против моих сторонников и моей команды. Если и были политические ошибки – то вся ответственность лично на мне», — заявил он.

Бабанов утверждает, что посвятит себя бизнесу и будет оказывать поддержку кыргызстанцам, но уже не как политик.

«Лично для себя в будущем, я вижу большой фронт работы в оказании помощи нашему народу – нашему Кыргызстану, без каких-либо политических интересов, то есть, в привлечении иностранных инвестиций, передовых мировых технологий, в социальной жизни страны, в благотворительности, образовании», — заключил он.

Уголовное дело против Бабанова

На выборах президента Кыргызстана Бабанов был главным оппонентом кандидата от провластной партии СДПК Сооронбая Жээнбекова.

После выборов, на которых победил Жээнбеков, Генпрокуратура возбудила на Бабанова уголовное дело, обвинив в разжигании межнациональной вражды во время выступления в Оше.

К тому времени Бабанова уже не было в стране — по информации пресс-службы политика, он уехал заграницу, чтобы пройти курс лечения за рубежом. Уголовное дело политик назвал «произволом со стороны правоохранительных органов».

«От того, что они устранят меня с политического поля, жизнь в стране не улучшится, проблемы не решатся. Нельзя во всех бедах винить меня, демонизировать и оговаривать. Правда все равно выйдет», — сказал он.

В середине ноября, по прежнему находясь за границей, Бабанов оставил пост лидера фракции «Республика- Ата Журт». Партию возглавил Руслан Казакбаев.

В декабре депутат парламентской фракции «Республика — Ата-Журт» Алтынай Омурбекова досрочно ушла с должности вице-спикера Жогорку Кенеша, а ЦИК отстранил от работы заместителя председателя Атыр Абдрахматову. Абдрахматова стала членом ЦИК в 2015 году, когда ее выдвинула оппозиционная фракция «Республика — Ата-Журт».

Также в декабре суд постановил арестовать имущество телеканала НТС, связанного с Омурбеком Бабановым. Политик назвал это «рейдерским захватом».

«Случилось невообразимое! Телеканал НТС захватывают рейдерским путем, запрещая вещание и используя суд. Неужели мы докатились до того, что в Кыргызстане теперь защищают и представляют интересы Максима Бакиева? Неужели юридические документы — это просто клочок бумаги, справедливость — ничто, а главная цель — закрыть или отобрать независимый, частный телеканал?» — написал он.