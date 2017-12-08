Абдрахматова назвала снятие ее с поста зампреда ЦИК «преследованием за инакомыслие»

Член ЦИК Атыр Абдрахматова заявила, что ее сняли с должности зампредседателя за требование открытости и прозрачности деятельности комиссии во время выборов. Ранее ее сняли с поста зампреда за критику работы ведомства.

Абдрахматова сказала в интервью изданию «Азаттык», что коллеги сняли ее с поста зампредседателя, потому что она требовала прозрачности в работе Центризбиркома во время выборов.

«Решение ЦИК о снятии с должности зампредседателя комиссии — это преследование за инакомыслие. Меня сняли с должности за позицию о прозрачности и справедливости деятельности ЦИК», — заявила Абдрахматова.

По ее словам, она выступала за соблюдение прав избирателей на референдуме, местных и президентских выборах.

«Я требовала равного отношения ко всем кандидатам, политическим партиям, выступала против применения административного ресурса. Во время выборов мне создавали барьеры, очерняли и устраивали провокации», — сказала она.

Абдрахматову сняли с поста зампредседателя ЦИК 8 декабря за критику работы ведомства.

Члены ЦИК заявили, что она «систематически и преднамеренно очерняла деятельность комиссии».

Коллеги обвинили Абдрахматову в том, что ее действия «вредили имиджу и подрывали доверие к комиссии».

Члены ЦИК посчитали, что она «безосновательно и бездоказательно» обвиняла своих коллег в «незаконности» решений. В своем заявлении члены ЦИК указали, что Абдрахматова занималась «подлогом избирательных документов».

Абдрахматову в ЦИК выдвинула оппозиционная фракция «Республика — Ата-Журт».

Выборы президента

После подведения итогов президентских выборов, Абдрахматова отказалась подписывать итоговый протокол из-за нарушений, которые допустил Центризбирком.

В частности, она заявила об использовании админресурса в пользу победившего провластного кандидата Сооронбая Жээнбекова, а также о запугивании и давлении на избирателей.

Выборы президента прошли 15 октября. Победителем стал Жээнбеков, набрав более 50 процентов голосов избирателей.

Его основной оппонент — Омурбек Бабанов — проиграл, набрав более 30 процентов голосов.

Международные наблюдатели назвали выборы легитимными, но признали, что власти использовали админресурс и давление.

После выборов на Бабанова возбудили уголовное дело за «призывы к разжиганию межнациональной розни». Сам Бабанов назвал это дело «надуманным и политическим».

Политик улетел на лечение в Москву, а позже сложил с себя полномочия главы парламентской фракции «Республика — Ата-Журт». Пока неизвестно, где находится Бабанов.

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