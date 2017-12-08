Кара-Куль: Мужчину приговорили к пяти годам условно за «развратные действия» с ребенком

Кара-Кульский городской суд Джалал-Абадской области приговорил мужчину к пяти годам тюрьмы условно за «развратные действия» с семилетней девочкой. По версии следствия, мужчина заманил девочку в подвал и прикасался к ней половым органом.

По данным суда, мужчина получил условный срок, потому от представителя семилетней девочки поступило заявление с просьбой освободить подсудимого от уголовного наказания.

Кроме того, ни прокуратура, ни потерпевшая сторона не стала обжаловать решение суда.

Обвиняемого приговорили к пяти годам условно с испытательным сроком в три года. Также суд запретил ему заниматься педагогической деятельностью в течение трех лет.

По версии следствия, мужчина заманил девочку в подвал строящегося здания, пообещав дать денег. После чего он положил девочку на пол начал касаться ее своим половым органом.

Мать 7-летней девочки обратилась в правоохранительные органы. Мужчину задержали и на два месяца водворили в изолятор временного содержания.

Медицинская экспертиза не обнаружила у ребенка телесных повреждений.

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