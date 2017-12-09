Омбудсмен предлагает ужесточить наказание за сексуальное насилие над детьми

Институт омбудсмена инициировал поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие наказание за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних. Поправки переданы на рассмотрение парламенту.

По словам омбудсмена Кубата Оторбаева, по действующим законам (132 статья Уголовного кодекса «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16 летнего возраста») максимальный срок наказания для подозреваемых в сексуальном насилии над несовершеннолетним составляет три года.

«Несмотря на то, что пострадавшим является ребенок, взрослые люди договариваются с преступниками, и так прекращаются уголовные дела. В связи с этим мы инициировали, чтобы соответствующие статьи Уголовного кодекса были ужесточены», — сказал Оторбаев на пресс-конференции 8 декабря.

Омбудсмен утверждает, что половина прекращенных уголовных дел в отношении несовершеннолетних касается именно сексуального насилия над детьми.

Предложенные омбудсменом поправки вынесут на общественное обсуждение 20 декабря.

Усилить меру наказания для насильников еще в 2013 году предлагали депутаты Дастан Бекешев и Турсунбай Бакир улуу. Они инициировали проект закона о «химической кастрации педофилов», который предполагал применение гормональных препаратов, понижающих сексуальное влечение.

Преступник должен был длительное время употреблять лекарственные средства сначала в местах заключения, затем — на свободе.

Летом этого же года Алмазбек Атамбаев, занимавший тогда должность президента, отклонил законопроект, посчитав, что он не достигнет поставленных целей.

В 2015 году Атамбаев заявил, что он выступает за механическую кастрацию «педофилов» но Министерство здравоохранения назвало эту меру «неправильной».

В Минздраве предложили повысить срок лишения свободы для насильников детей на 20 лет.

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