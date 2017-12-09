На сохранение биоразнообразия гор Западного Тянь-Шаня выделили 4 млн долларов

Глобальный экологический фонд выделил четыре миллиона долларов на спасение растений и животных, обитающих в горах Западного Тянь-Шаня, от исчезновения.

Сумму в 4 млн долларов направят на сохранение уникальной экосистемы и биоразнообразия Западного Тянь-Шаня — это более 2500 видов растений (54 из них занесены в Красную книгу) и более 400 видов животных (27 краснокнижных, включая снежного барса).

Специалисты Программы развития ООН (ПРООН) считают, что из-за неконтролируемого использования сельскохозяйственных пастбищ территория лугов и лесов Западного Тянь-Шаня сократилась.

«Более 60 процентов пастбищ в Западном Тянь-Шане страдают от эрозии. Это отрицательно сказывается на численности диких копытных, которые конкурируют за пастбища с домашними животными. Сокращение численности диких копытных сокращает кормовую базу для снежного барса, ставя под угрозу его выживание», — говорят в международной организации.

Директор государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалык Рустамов заявил, что ведомством ведётся активная работа с местным населением по эффективному использованию лесных и земельных ресурсов Западного Тянь-Шаня.

Западный Тянь-Шань включен в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Эта территория находится под серьезной угрозой потери редких видов животных и растений.

Какие животные могут исчезнуть

Нерациональное использование природных ресурсов и вмешательство в ареал обитания редких может привести к их исчезновению.

Всего в Таджикистане, Кыргызстане и Казахстане на грани исчезновения оказались 12 краснокнижных видов — это беркут, манул, сайгак, барс, джейран, рысь, марал, сурок Мензбира, каменная куница, мархур, кулан и архар. Восемь из них обитают в Кыргызстане.

Сурки Мензбира, обитающие в Чаткальском районе Джалал-Абадской области Кыргызстана, страдают от браконьерства, часто становятся добычей пастушьих собак, а нужную для их выживания растительную пищу поедает скот.

Сурки — кормовая база для манулов и рысей, численность которых уменьшается еще и из-за деятельности охотников. Манулы часто попадают в капканы, которые были расставлены для зайцев и других небольших животных.

Причиной уменьшения популяции беркутов стали массовое истребление, урбанизация и использование земель под хозяйственные нужды.

Также на популяцию влияют пестициды. Ястребы питаются грызунами, которые зачастую потреблят в пищу растения с фермерских хозяйств, в которых содержаться пестициды. Вредные вещества накапливаются в организме птиц и уменьшают скорлупу яиц, из-за чего яйца могут быть раздавлены под весом птицы.

Основная причина уменьшения популяции архаров, сайгаков, джейранов — охота, но из-за выпаса домашнего скота им приходится менять ареал обитания.

Вслед за архарами менять место обитания приходится и барсам, которые охотятся на них.

