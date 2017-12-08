Human Rights Watch призвала Кыргызстан расследовать вывоз Акрама Азимова из Оша в Россию

Адвокат Акрама Азимова Ольга Динзе 3 августа сообщила, что к ее подзащитному применяли пытки. В своем заявлении в прокуратуру она утверждала, что Акрама содержали в «нечеловеческих условиях» и пытали в «секретной тюрьме» ФСБ. По ее словам, так сотрудники спецслужбы пытались получить от Акрама показания о причастности его брата к организации теракта в питерском метро.