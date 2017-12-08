Human Rights Watch призвала Кыргызстан расследовать вывоз Акрама Азимова из Оша в Россию

Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Кыргызстана расследовать обстоятельства вывоза Акрама Азимова из Оша в Россию, где его вместе с братом обвиняют в организации теракта в метро Петербурга. Родственники Азимова говорят, что сотрудники ГКНБ Кыргызстана тайно вывезли его из больницы и передали российской спецслужбе.
Human Rights Watch (HRW) заявила, что власти Кыргызстана должны расследовать обстоятельства вывоза Акрама Азимова из больницы города Ош в Москву. В России Азимова вместе с братом обвиняют в организации теракта в метро Петербурга 3 апреля 2017 года.
Акрам Азимов говорит, что сотрудники ФСБ официально задержали его 19 апреля. Но его родственники утверждают, что еще 15 апреля трое сотрудников ГКНБ Кыргызстана вывезли его из больницы города Ош, а затем отправили в Москву и передали сотрудникам российской спецслужбы.
В ГКНБ не прокомментировали эту информацию, переадресовав все вопросы в ФСБ и Следственный комитет России. Журналисты издания Republic, которые первыми сообщили о пытках братьев, отправляли запросы о задержании Азимовых в ФСБ и Следственный комитет, но им не ответили.
Между Россией и Кыргызстаном существует договор об экстрадиции граждан, которые подозреваются в совершении преступлений, но HRW ссылаются на Конвенцию ООН против пыток, которую подписали обе страны. Она запрещает передачу граждан другому государству, если существует риск применения пыток к этому человеку.
Адвокат Акрама Азимова Ольга Динзе 3 августа сообщила, что к ее подзащитному применяли пытки. В своем заявлении в прокуратуру она утверждала, что Акрама содержали в «нечеловеческих условиях» и пытали в «секретной тюрьме» ФСБ. По ее словам, так сотрудники спецслужбы пытались получить от Акрама показания о причастности его брата к организации теракта в питерском метро.
Брат Акрама — Аброр — также жаловался на пытки, но через два дня отказался от своих показаний. При этом его адвокат Дмитрий Динзе утверждал, что Аброра вынудили отказаться от них под угрозой расправы «над ним и его родственниками».
Впервые о пытках братьев Азимовых написало издание Republic в конце июля. По его информации, их пытали в «секретной тюрьме» ФСБ, которая может находиться на юго-западе Москвы. Азимовы не первые, кто жаловался на пытки и пребывание в этом месте.
Официально российские власти не комментировали информацию издания и заявления братьев Азимовых о пытках в «секретной тюрьме». Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова отказалась верить в существование этого учреждения.
В своем заявлении Human Rights Watch обратились и к российским властям с требованием прекратить давление на адвоката Ольгу Динзе. Правозащитники пишут, что Динзе угрожают лишением адвокатской лицензии из-за того, что она отказалась передать записи своего подзащитного сотрудникам СИЗО «Лефортово».
Адвокат считает, что это — «месть властей». Причиной для нее могло стать заявление о пытках, которое она ранее подала в прокуратуру.
Обвинение братьев Азимовых повлияло и на их семью
После теракта в метро Санкт-Петербурга суд лишил российского гражданства братьев Азимовых, их отца Ахрала Азимова, а также двух близких родственников. Кроме того, власти посмертно аннулировали гражданство Акбаржона Джалилова, которого следствие считает исполнителем теракта.
Родственники братьев Азимовых перед получением российского гражданства отказались от гражданства Кыргызстана. HRW опасается, что они могут стать апатридами — людьми, не имеющими гражданства или подданства.
«Международное право запрещает произвольно лишать человека гражданства. В этом случае, решение суда о лишении гражданства России выглядит как форма коллективного наказания», — говорится в обращении правозащитников.
Они считают, что расследование о нарушениях прав человека должно охватить не только братьев Азимовых и их адвокатов, но и членов их семьи.
«Жертвы страшного теракта в петербургском метро и их семьи нуждаются в правосудии. Однако только безукоризненное расследование этого преступления способно обеспечить приведение к ответственности виновных и способствовать безопасности для россиян», — сказала старший исследователь по вопросам терроризма в HRW Летта Тэйлер.
Правозащитники также призвали Европейский комитет по предупреждению пыток оценить, насколько эффективно Следственный комитет России расследует жалобы братьев Азимовых о пытках.
Теракт в метро
Теракт в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля 2017 года. Взрыв унес жизни 16 человек, еще более 100 пострадали. Следствие считает исполнителем теракта погибшего во время взрыва Акбаржона Джалилова, который родился в Кыргызстане.
В организации теракта российские власти обвинили братьев Аброра и Акрама Азимовых, также родившихся в Кыргызстане.
Аброр Азимов утверждает, что его задержали 4 апреля, однако официально ФСБ объявило о его задержании только 17 апреля. Акрама официально задержали 19 апреля, но его родственники говорят, что еще 15 апреля его вывезли из ошской больницы сотрудники ГКНБ и отправили в Москву.
Оба брата утверждают, что их задержание было «инсценировкой».
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