Инцидент со средним пальцем: Суд оштрафовал водителя на пять тысяч сомов

Первомайский районный суд Бишкека оштрафовал на пять тысяч сомов водителя «Тойоты Ленд Крузер Прадо» Улана Токтоназарова, который выехал на встречную полосу и показал средний палец другому автомобилисту.

Суд оштрафовал Токтоназарова на пять тысяч сомов 8 декабря. Так как Токтоназаров совершил несколько правонарушений, среди которых выезд на встречную полосу, самовольная установка проблесковых маяков и сирены, а также тонировка, судья вынес решение по самой тяжкой статье — «Управление транспортным средством с подложным госномером».

Также суд оштрафовал на пять тысяч сомов его брата Абая Асанбекова за то, что он ездил на машине своего брата с подложными номерами.

И Токтоназаров, и Асанбеков признали свою вину. Токтоназаров сказал, что выехал на встречную полосу, чтобы объехать машину, которая стояла перед ним.

Тем не менее, он не назвал причин, по которым на его автомобиле были проблесковые маяки и почему он показал неприличный жест другому водителю.

Его младший брат — Абай — объяснил, что выдал себя милиции за водителя, потому что «хотел извиниться» за неприличный жест своего брата.

Сын экс-президента Розы Отунбаевой Атай Садыбакасов выложил 28 ноября видео, где запечатлено, как тонированная «Тойота Лэнд Крузер Прадо» едет по встречной полосе.

Фулл Хаус это когда:1) Тонировка 2) Движение по встречной3) СГУ4) Замашки мелкого дворового поцикаP.S. Работа СМИ в этой истории заслуживает отдельного фейспалма. Акипресс сам по себе додумал, что это машина 9 управления ГКНБ, а 24.kg дала заголовок "Водитель послал сына экс-президента" – в погоне за кликами не удосужились проверить факты.P.P.S. Наш герой, оказывается, опытный шофер. Комменты к новости на Кактусе раскрывают полную картину. https://kaktus.media/doc/360197_call_centr:_toyota_lendkryzer_s_nomerom_0003_bb_polnostu_tonirovannaia.html Posted by Atai Sadybakasov on Tuesday, November 28, 2017

Водитель джипа, объезжая перегородивший ему проезд автомобиль, показал средний палец водителю машины.

В тот же вечер милиция нашла машину из видео и сидевший за рулем автомобиля молодой человек заявил, что именно он был за рулем и нарушил правила.

После этого дорожный активист Болот Ибрагимов заявил, что задержанный не является тем, кто был запечатлен на видео. В итоге милиция признала свою ошибку.

Настоящий нарушитель был задержан на следующий день, 29 ноября.

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