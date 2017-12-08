МИД: Самудинов с женой ждут решения о предоставлении политического убежища в Аделанто

Власти США перевели экс-лидера молодежного крыла СДПК Рената Самудинова и его супругу Эльнуру Молдокадырову в спецприемник в городе Аделанто. В начале ноября супруги попросили в США политическое убежище.

По данным МИДа, ранее Самудинов и его супруга ждали решения суда в Центре временного содержания города Сан-Луис, в штате Аризона. Сейчас же они находятся в спецприемнике города Аделанто, в Калифорнии.

Ведомство сообщило, что власти США не раскрывают на какой стадии находится рассмотрение прошения Самудинова и его жены о политическом убежище.

«Связаться с гражданами Кыргызстана лично в связи с имеющимися ограничениями не представляется возможным», — говорится в сообщении МИДа.

Самудинов и Молдокадырова попросили политическое убежище в США в начале ноября. Власти страны задержали их на американо-мексиканской границе из-за «отсутствия разрешительных документов на въезд».

Ренат Самудинов был лидером молодежного крыла провластной Социал-демократической партии.

Однако после его предложения провести праймериз (внутрипартийные выборы), чтобы выдвинуть единого кандидата в президенты, Самудинова сначала сняли с должности руководителя молодежного крыла, а затем исключили из СДПК.

Инициатором исключения Самудинова стал член политсовета СДПК Фарид Ниязов. Самудинов же сказал, что причина исключения из партии — его критика процесса выдвижения единого кандидата. Тогда партия выдвинула на выборы Сооронбая Жээнбекова.

Эльнура Молдокадырова, которая вела на КТРК собственную программу, ушла с канала после того, как у ее мужа начался конфликт с СДПК.

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