Абдрахматову от «Республики — Ата-Журт» cняли с поста зампредседателя ЦИК

Члены Центризбиркома проголосовали за отстранение Атыр Абдрахматовой от должности заместителя председателя. После выборов президента Абдрахматова отказалась подписывать итоговый протокол и заявила о нарушениях со стороны ЦИК.

Члены ЦИК обратились к председателю комиссии Нуржан Шайлдабековой с требованием отстранить их коллегу Атыр Абдрахматову с должности зампредседателя. В их заявлении указывается, что Абдрахматова «систематически и преднамеренно очерняет деятельность комиссии».

«Абдрахматова, пользуясь своим служебным положением, оказывала давление на сотрудников аппарата ЦИК, запугивала их, тем самым создавая напряженную обстановку», — сказано в заявлении.

Также члены ЦИК обвинили Абдрахматову в «блокировке» работы комиссии по отдельным вопросам.

«Ее несогласованные личные действия от имени ЦИКа, откровенно вредили работе и имиджу, подрывая доверие к комиссии», — посчитали члены комиссии.

Коллеги Абдрахматовой считают, что она «безосновательно и бездоказательно» обвиняла членов ЦИК в «незаконности» решений.

«Она намеренно вводила общественность в заблуждение о незаконности принимаемых решений и действий ЦИК с целью формирования недоверия общественности», — говорится в заявлении.

Кроме того, в заявлении указано, что Абдрахматова занималась «подлогом избирательных документов».

В итоге, восемь членов комиссии проголосовали за отстранение ее с должности зампредседателя, но она по-прежнему останется членом ЦИК.

Против проголосовали Назарали Арипов и сама Абдрахматова. Елена Джилкичиева и Гульнара Джурабаева отсутствовали на заседании.

Абдрахманову в ЦИК выдвинула оппозиционная фракция «Республика — Ата-Журт».

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Особое мнение Абдрахматовой

Атыр Абдрахматова была одним из двух членов ЦИКа, которые выступили против подписания итогового протокола избирательной комиссии после выборов. На итоговом заседании она озвучила свое особое мнение.

По словам Абдрахматовой, в организации работы Центризбиркома на выборах президента не было «открытости и коллегиальности».

Она сказала, что было нарушено равенство кандидатов в президенты при ведении ими агитации и предоставлении им бесплатного эфира.

Абдрахматова добавила, что Алмазбек Атамбаев, который тогда занимал пост президента, агитировал в пользу кандидата от партии власти Сооронбая Жээнбекова.

По ее словам, осуществлялось давление на студентов и работников госорганов, имели место запугивание и давление на избирателей, не было попыток со стороны ЦИК противостоять административному ресурсу.

«Избирательная система не дала условий для свободы выбора», — сказала Абдрахматова.

Выборы президента

Выборы президента прошли 15 октября. Победителем стал Жээнбеков, набрав более 50 процентов голосов избирателей.

Его основной оппонент — Омурбек Бабанов — проиграл, набрав более 30 процентов голосов.

Международные наблюдатели назвали выборы легитимными, но признали, что власти использовали админресурс и давление.

После выборов на Бабанова возбудили уголовное дело за «призывы к разжиганию межнациональной розни». Сам Бабанов назвал это дело «надуманным и политическим».

После этого Бабанов объявил о том, что улетел на лечение в Москву, а позже сложил с себя полномочия главы парламентской фракции «Республика — Ата-Журт». Пока неизвестно, где находится политик.

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