Бишкек: Почта тестирует единую квитанцию для оплаты комуслуг

Госпредприятие «Кыргыз почтасы» разработала единую квитанцию, в которую будут включены счета за все коммунальные услуги. Пока оплатить услуги по такой квитанции могут только жители пятого микрорайона Бишкека.

«Кыргыз почтасы» с 7 декабря начала присылать жителям пятого микрорайона Бишкека, в котором проживают более пяти тысяч абонентов, единую квитанцию для оплаты всех коммунальных услуг.

По данным госпредприятия, такая квитанция была разработана для удобства абонентов.

«Теперь гражданам не нужно ждать, когда принесут все квитанции по отдельности, чтобы сразу все оплатить или ходить и оплачивать их по отдельности», — сказано в сообщении предприятия.

В квитанцию будут включены счета за вывоз мусора, газ, холодную и горячую воду, свет и домофон.

Тестирование работы новой системы продлится до 1 апреля 2018 года. Если результаты будут удачными, то такие квитанции введут во всем Бишкеке.

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