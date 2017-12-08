Бишкек: Патрульная милиция не пропустила пожарную машину из-за кортежа

Инспекторы УОБДД не пропустили пожарную машину из-за кортежа участников Совета ассамблеи тюркоязычных стран. В патрульной милиции пояснили, что пожарных вынужденно задержали из-за «международных договоренностей».

Инспекторы не дали пожарной бригаде проехать по дороге на пересечении улиц Киевской и Абдрахманова 7 декабря.

Пожарный расчет был остановлен на пересечении улиц Абдрахманова и Киевской из-за проезда кортежа гостей заседания ТюркПА, сообщил житель города Бишкек. По его словам, с пожарной машины вышел один МЧСник и просил пропустить их, так как они едут на место пожара, но сотрудник милиции встал на их пути. Пожарный расчет двинулся с места только после проезда кортежа гостей заседания ТюркПА. A post shared by Максим Золотых (@maksim_zo) on Dec 7, 2017 at 5:35am PST

Пожарные ехали на вызов о пожаре на крыше здания на бульваре Эркиндик. Всего на борьбу с огнем выехали два пожарных расчета. Один из них добрался до места без остановок, а второй был вынужден пропустить кортеж.

Водитель спецмашины обращался к патрульному милиционеру и предупреждал его, что он спешит на вызов о пожаре. Однако пожарные смогли продолжить движение только после того, как мимо проехал кортеж участников Совета ассамблеи тюркоязычных стран.

В УОБДД подтвердили, что сотрудники ведомства вынужденно остановили спецмашину пожарной службы «по международным договоренностям», однако добавили, что остановка заняла всего «пару минут».

«Спецмашина была остановлена лишь в момент прохождения кортежа, на пару минут. До того как кортеж проходил по указанной трассе, пожарная машина беспрепятственно передвигалась по улице, когда другие автомашины стояли у обочины», — прокомментировали в патрульной милиции.

В ведомстве добавили, что после проезда инспекторы обеспечили пожарной бригаде «беспрепятственный проезд».

По данным пожарной службы, спасатели немного опоздали на вызов, но им удалось быстро потушить возгорание.

«Спецмашина, которую остановили инспекторы УОБДД на пару минут, из-за кортежа прибыла на пожар через 11 минут, опоздав всего на некоторое время. Причина пожара — нарушение правил монтажа и электрооборудования», — сообщили в противопожарной службе.