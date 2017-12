Криштиану Роналду выиграл пятый «Золотой мяч»

Издание France Football назвало Криштиану Роналду игроком года. Игрок получает награду уже в пятый раз. По этому показателю португалец сравнялся с Лионелем Месси.

Роналду получает «Золотой мяч» от France Football второй год подряд и в пятый раз в карьере (2008, 2013, 2014, 2016, 2017). По итогу голосования спортивных журналистов, он опередил Лионеля Месси из «Барселоны» и Неймара из ПСЖ.

Another dream come true. Unbelievable feeling. Thanks to my family, friends, teammates, coaches and everyone that stood by my side throughout the years.👌🏽🔝 pic.twitter.com/A9jyYswePD

