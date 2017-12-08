Криштиану Роналду выиграл пятый «Золотой мяч»

Издание France Football назвало Криштиану Роналду игроком года. Игрок получает награду уже в пятый раз. По этому показателю португалец сравнялся с Лионелем Месси.

Роналду получает «Золотой мяч» от France Football второй год подряд и в пятый раз в карьере (2008, 2013, 2014, 2016, 2017). По итогу голосования спортивных журналистов, он опередил Лионеля Месси из «Барселоны» и Неймара из ПСЖ.

Another dream come true. Unbelievable feeling. Thanks to my family, friends, teammates, coaches and everyone that stood by my side throughout the years.👌🏽🔝 pic.twitter.com/A9jyYswePD — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 7, 2017

В сезоне 2016/17 Роналду в составе «Реала» выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Испании.

В октябре форвард королевского клуба получил награду «The Best» от ФИФА, за которую он также боролся с Лионелем Месси.

Впервые Роналду выиграл «Золотой мяч» в 2008-м, когда он защищал цвета английского клуба «Манчестер Юнайтед». Затем четыре года подряд заветный трофей доставался Лионелю Месси.

До сих пор аргентинец был единственным игроком в истории, которому удалось завоевать «Золотой мяч» рекордные пять раз.

Вот уже десять лет два непримиримых соперника не оставляют шансов своим оппонентам в борьбе за главную индивидуальную награду в футболе.

В этом году в шорт-листе претендентов на «Золотой мяч» оказались 30 игроков. Третьим, после Роналду и Месси, стал форвард ПСЖ — Неймар. Следом за ним расположился многолетний вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон и замкнул первую пятерку Лука Модрич из «Реала».

Килиан Мбаппе, финишировавший седьмым, стал самым молодым игроком в истории, которому удалось попасть в финальную 30-ку претендентов на «Золотой мяч». Нападающему ПСЖ всего 18.

С 2010 по 2015 годы «Золотой мяч» вручался ФИФА совместно с изданием France Football. В сентябре 2016 года стало известно о прекращении партнерства Международной федерации футбола с французским журналом.

Отныне будут существовать два трофея, которые как и до 2010 года будут вручаться отдельно друг от друга.

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