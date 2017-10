В Лондоне состоялась церемония вручения наград лучшим футболистам, тренерам и болельщикам «The Best FIFA Football Awards».

Главную награду вечера — лучшему игроку года — во второй раз подряд получил игрок мадридского «Реала» Криштиану Роналду.

По итогам голосования тренеров и капитанов национальных сборных, он обошел в этой номинации Лионеля Месси из «Барселоны» и нападающего ПСЖ — Неймара.

Аналогичную награду в женском футболе получила чемпионка Евро-2017, игрок сборной Нидерландов и «Барселоны» Лике Мартенс.

Она обошла прошлогоднюю победительницу американку Карли Ллойд и венесуэлку Дейну Кастельянос.

Wow! This is absolutely amazing! Thank you all who have voted for me! Also big congrats to our national manager! Dreams come true! 🙌🏽 pic.twitter.com/EAKCYhD7pV

— Lieke Martens (@liekemartens1) October 23, 2017