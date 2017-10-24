В Лондоне состоялась церемония вручения наград лучшим футболистам, тренерам и болельщикам «The Best FIFA Football Awards».

Главную награду вечера — лучшему игроку года — во второй раз подряд получил игрок мадридского «Реала» Криштиану Роналду.

По итогам голосования тренеров и капитанов национальных сборных, он обошел в этой номинации Лионеля Месси из «Барселоны» и нападающего ПСЖ — Неймара.

Аналогичную награду в женском футболе получила чемпионка Евро-2017, игрок сборной Нидерландов и «Барселоны» Лике Мартенс.

Она обошла прошлогоднюю победительницу американку Карли Ллойд и венесуэлку Дейну Кастельянос.

Wow! This is absolutely amazing! Thank you all who have voted for me! Also big congrats to our national manager! Dreams come true! 🙌🏽 pic.twitter.com/EAKCYhD7pV — Lieke Martens (@liekemartens1) October 23, 2017

Награду лучшему тренеру в женском футболе получила Сарина Вигман, которая в этом году привела сборную Голландии к победе на чемпионате Европы.

Лучшим наставником в мужском футболе по версии ФИФА стал тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан. В этом году он привел команду ко второму подряд кубку Лиги чемпионов.

Зидан первым в истории сумел выиграть награды ФИФА в качестве футболиста и тренера.

В 1998 году новоиспеченный чемпион мира в составе сборной Франции, Зидан был признан Международной федерацией футбола игроком года.

Конкуренцию в борьбе за это звание наставнику «сливочных» составили тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри и Антонио Конте («Челси»).

Джанлуиджи Буффон получил награду лучшему голкиперу года из рук легендарного Петера Шмейхеля.

39-летний игрок «Ювентуса» обошел в этой номинации вратаря мадридского «Реала» Кейлора Наваса и стража ворот мюнхенской «Баварии» Мануэля Нойера.

Во время церемонии также вручили приз за честную игру. Его удостоился Франсис Коне.

Игрок, ранее выступавший за чешский клуб «Словацко», спас жизнь голкиперу команды соперника Мартину Берковецу.

Вратарь «Богемианс 1905» потерял сознание после столкновения с защитником.

У него запал язык, но на помощь вовремя подоспел Коне, не дав сопернику задохнуться.

Звание болельщиков года досталось фанатам шотландского «Селтика». Перфоманс, который они устроили по случаю 50-летия победы команды в Кубке чемпионов, был признан лучшим.

🔥🦁🏆 Watch in slow-mo as Paradise pays a fitting tribute to the Lisbon Lions. #Lisboa50 pic.twitter.com/fWbxAyplbk — Celtic Football Club (@celticfc) May 21, 2017

Болельщики «Селтика» обошли в этой номинации фанатов «Боруссии». После отмены матча с «Монако» из-за взрыва у автобуса «шмелей», случившегося прямо перед игрой, дортмундские болельщики великодушно помогли фанатам соперников с ночлегом.

Премию имени Ференца Пушкаша за лучший гол года получил футболист лондонского «Арсенала» Оливье Жиру.

Команда года

Во время церемонии также объявили символическую сборную 2017 года. В команду года по версии FIFA вошли:

Серхио Рамос, Марсело, Лука Модрич, Тони Кроос и Криштиану Роналду из мадридского «Реала»;

Андрес Иньеста и Лионель Месси из «Барселоны»;

Джанлуиджи Буффон из «Ювентуса»;

Леонардо Бонуччи из «Милана»;

Дани Алвес и Неймар «ПСЖ».

Orgoglioso per questo riconoscimento // I am proud for this award #TheBest FIFA Football Awards @LaPresseOfficial https://t.co/pjx9XVqpHh pic.twitter.com/j5zZ5RVrp6 — Leonardo Bonucci (@bonucci_leo19) October 23, 2017

Это уже вторая церемония награждения после прекращения сотрудничества FIFA и издания «France Football».

С 2008 по 2016 годы Международная федерация футбола (FIFA) выбирала и награждала лучших футболистов года совместно с французским спортивным изданием.

Отныне, будут проводиться две отдельные церемонии. Индивидуальный приз — «Золотой мяч» France Football будет вручаться, как и раньше, лучшему игроку года по версии французского журнала.

А учрежденная в прошлом году премия FIFA будет носить название «The Best FIFA Football Awards» и включать в себя не только индивидуальные награды лучшим игрокам, но наставникам, и даже болельщикам.

Проводиться она будет по итогам сезона, а не календарного года, как планировалось изначально.

Фото: Getty Images

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