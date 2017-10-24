Журналистку радио «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр погрузили в искусственный сон. Ранее, 23 октября, прямо в редакцию радиостанции ворвался мужчина и ударил журналистку ножом в шею.

Российскую журналистку Татьяну Фельгенгауэр погрузили в искусственный сон после операции вечером 23 октября.

По информации на утро 24 октября, девушка все также находится в состоянии искусственной комы в реанимационной палате института скорой помощи имени Склифосовского.

Врачи полагают, что она пойдет на поправку.

«Сейчас Татьяна находится на искусственной вентиляции легких в реанимационной палате. Кроме того, она погружена в искусственный сон – она в коматозном сне», — сказал главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

Днем 23 октября неизвестный ворвался в редакцию «Эха Москвы» и ранил Фельгенгауэр ножом в горло. Сразу после нападения ведущую госпитализировали в тяжелом состоянии, но главред «Эха» сказал, что угрозы жизни нет.

Нападавшего задержали, по данным российских СМИ его зовут Борис Гриц, и он уроженец Грузии, который проживает в Израиле. Посольство Израиля проверяет информацию о его гражданстве.

Полиция считает, что у преступника «была личная неприязнь» к журналистке.

Журналистское сообщество раскритиковало эту версию, а коллеги Фельгенгауэр отрицают это, заявив, что она не была знакома с нападавшим.

Союз журналистов России назвал нападение на Фельгенгауэр атакой на свободу слова.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям «Покушение на убийство» и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», хотя ранее нападение на журналистку назвали «хулиганством».

Татьяна Фельгенгауэр не первый журналист «Эха Москвы», который подвергнулся нападению.

В 2016 году фекалиями облили журналиста радиостанции Юлию Латынину. В 2017 году неизвестные сожгли автомобиль ее родителей, после чего девушка покинула Россию.

Радиоведущий Александр Плющев утверждает, что угрозы журналистам «Эха Москвы» приходят регулярно.

Татьяна Фельгенгауэр — российская журналистка, ведущая и заместитель главреда радиостанции «Эхо Москвы». Она работает на радиостанции более 10 лет.

Вместе с главредом «Независимой газеты» Константином Ремчуковым ведет программу «Особое мнение», также ведет утреннее шоу с Александром Плющевым.

«Эхо Москвы» — круглосуточная российская радиостанция, известная своими аналитическим программами и интервью. Власти России не раз пытались закрыть или приостановить деятельность радиостанции.

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