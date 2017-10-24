По результатам проверки стало известно, что из исторического музея пропали 503 экспоната, еще более 100 пропали из музея имени Фрунзе.

После аудита Счетной палаты стало известно, что в историческом музее недосчитались 503 экспонатов, 29 из них выполнены из драгоценных металлов.

«Инвентаризационная проверка в музеях показала, что из-за отсутствия надлежащего контроля в Государственном историческом музее пропало 503 экспоната», — сообщает секретариат Совета безопасности.

Также утеряны экспонаты в доме-музее имени Фрунзе — более 100 предметов.

По информации ведомств, Минкульт не сообщил о пропаже экспонатов в правоохранительные органы.

Счетная палата утверждает, что приказы министра культуры по дальнейшей инвентаризации музеев не выполнялись.

Рабочая группа Совбеза выявила в деятельности министерства культуры 26 коррупционных рисков и семь зон коррупции.

«Размытые нормы предоставляют сотрудникам широкие полномочия, ведущие к коррупционным проявлениям», — считает Совбез.

Среди коррупционных зон — контроль за порядком содержания памятников истории и культуры, рассмотрение заявок для внесения на представление к государственным наградам и госзакупки.

Совбез порекомендовал правительству провести анализ работы министерства культуры.

Один из наиболее ценных экспонатов исторического музея и вовсе был захоронен.

Министерство культуры захоронило мумию IV-V веков, которая до того 60 лет хранилась в историческом музее.

Министр культуры Туголбай Казаков сказал, что вопрос захоронения мумии связан с тем, что за ней «никто не ухаживал» и не проводил исследования из-за «отсутствия специального оборудования».

Ученые возмутились решением Минкультуры из-за того, что мумия представляет ценный материал для будущих исследований.

Министр культуры Туголбай Казаков сказал, что в музее оставили частичку кожи и волос мумии — по его словам, этого достаточно для проведения исследований.

Казаков добавил, что на содержание мумии в музее нет ни средств, ни специалистов.

«Если меня сегодня снимут с должности, вопрос решится. Пусть меня хоть расстреляют, но над мертвыми издеваться нельзя», — заявил Казаков.

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