Итальянский спортсмен Эйоб Фаниель стал победителем Венецианского марафона. Его соперники сошли с дистанции — по ошибке побежали не в ту сторону.

Группа из семи спортсменов, лидировавших в гонке, сошла с дистанции на 25-м километре. Мотоциклист, указывающий спортсменам путь, поехал не в ту сторону.

Из-за этой ошибки в лидеры вышла другая группа спортсменов, среди которых был Фаниель. Марафонцы воспользовались шансом и оторвались от соперников на целую минуту.

Когда же первая группа вновь вернулась на дистанцию, догнать остальных и вернуть преимущество они уже не смогли.

Фаниель пришел к финишу первым, показав время 2:12:16. Вторым стал Мохаммед Мусса из Эритреи — 2:15:14.

Эйоб Фаниель — итальянский спортсмен эритрейского происхождения. Он стал первым с 1995 года гражданином Италии, который сумел победить в Венецианском марафоне.

Забег ежегодно проводится на улицах Венеции. Впервые он состоялся в 1986 году.

Фото: Федерация легкой атлетики Италии

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