Кыргызская триатлонистка Юлия Фернас финишировала на соревнованиях по триатлону «Железный человек» в Дании. Она стала первой кыргызстанкой, закончившей этот марафон.
Спортсменка преодолела 226-километровый марафон за 12,5 часов — это первый раз, когда «Железного человека» прошла женщина из Кыргызстана.
В этот марафон входят:
- заплыв на 3,8 км;
- заезд на велосипеде на 180 км;
- бег на 42 км.
«Фернас — первая женщина из Кыргызстана, которая финишировала. Ранее только четверо мужчин из Кыргызстана смогли пройти весь марафон», — сказали в Федерации триатлона Кыргызстана.
До этого его смогли пройти Рамазан Каяев, Канат Келсинбеков, Данияр Оморов и Чынгыз Алканов.
Соревнования прошли в Дании, плавание происходило в заливе неподалеку от Копенгагена, а бег и заезд на велосипеде в самом городе и его окрестностях.
«Железный человек» (Ironman) — ежегодные соревнования по триатлону на длинную дистанцию. Каждый год они проводятся в разных городах мира. Следующая гонка пройдет в 2018 году в Нидерландах, в городе Маастрихт.
Гонка состоит из трех беспрерывных этапов: сначала заплыв, затем заезд на велосипеде и марафонский забег.
Ironman считается одним из самых сложных однодневных соревнований в мире из-за высокой нагрузки.
Первые соревнования провели в 1978 году в Соединенных Штатах, на Гавайях.
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