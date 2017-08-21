Кыргызская триатлонистка Юлия Фернас финишировала на соревнованиях по триатлону «Железный человек» в Дании. Она стала первой кыргызстанкой, закончившей этот марафон.

Спортсменка преодолела 226-километровый марафон за 12,5 часов — это первый раз, когда «Железного человека» прошла женщина из Кыргызстана.

В этот марафон входят:

заплыв на 3,8 км;

заезд на велосипеде на 180 км;

бег на 42 км.

«Фернас — первая женщина из Кыргызстана, которая финишировала. Ранее только четверо мужчин из Кыргызстана смогли пройти весь марафон», — сказали в Федерации триатлона Кыргызстана.

До этого его смогли пройти Рамазан Каяев, Канат Келсинбеков, Данияр Оморов и Чынгыз Алканов.

Соревнования прошли в Дании, плавание происходило в заливе неподалеку от Копенгагена, а бег и заезд на велосипеде в самом городе и его окрестностях.

«Железный человек» (Ironman) — ежегодные соревнования по триатлону на длинную дистанцию. Каждый год они проводятся в разных городах мира. Следующая гонка пройдет в 2018 году в Нидерландах, в городе Маастрихт.

Гонка состоит из трех беспрерывных этапов: сначала заплыв, затем заезд на велосипеде и марафонский забег.

Ironman считается одним из самых сложных однодневных соревнований в мире из-за высокой нагрузки.

Первые соревнования провели в 1978 году в Соединенных Штатах, на Гавайях.

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