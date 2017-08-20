Чтобы сделать предложение, мужчина пробежал по улицам Астаны 15 километров. Он специально выстроил маршрут, чтобы на карте города было написано «Выходи за меня» — девушка согласилась.

В очередную годовщину отношений казахстанец решил сделать предложение своей возлюбленной.

Для этого он использовал приложение для бега, показывающее на карте пройденный маршрут.

По его словам, самым сложным было найти подходящие улицы для прорисовки маршрута, а также обогнуть здания так, чтобы не испортить предложение.

Некоторые «буквы» получились неровными из-за мешавших зданий.

«К примеру, здание суда мешало прорисовать букву “Х”, а Дворец спорта “Жастар” создал сложности для буквы “Д”. Поэтому некоторые буквы получились неровными. Скриншоты с маршрутом были вмонтированы в поздравительное видео. Самое главное – задумка получилась, и любимая высоко ее оценила», — рассказал парень.

Длина маршрута слова «выходи» составила 9,7 километров, слова «за» 2,8 километров, а чтобы «написать» последнее слово, казахстанец пробежал 800 метров.