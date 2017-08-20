В столице Казахстана Астане 21 августа стартует чемпионат мира по көк-бөрү. Сборная Кыргызстана по итогам жеребьевки оказалась в одной группе с Турцией, Узбекистаном, США, Монголией и Таджикистаном

Состязания пройдут по правилам казахского аналога көк-бөрү — игры кокпар. В ней игроки забрасывают тушу козла не в «казан», а в начерченный круг диаметром три метра.

Чемпионат мира по көк-бөрү пройдёт с 21 по 28 августа на астанинском ипподроме «Казанат» и будет частью выставки ЭКСПО – 2017.

В Турнире примут участие команды из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикстана, США, Турции, Монголии, Азербайджана, России, Венгрии, Китая и Афганистана.

Кыргызстан по итогам жеребьевки попал в группу «А» вместе с Турцией, Узбекистаном, США, Монголией и Таджикистаном.

Общий призовой фонд турнира составляет 18 млн тенге (чуть более 54 000 долларов).

За первое место победители получат 10 млн тенге (30 000 долларов), за второе место – 5 млн тенге (15 000 долларов), третье – 3 млн тенге (9 000 долларов).

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