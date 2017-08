В Бостоне десятки тысяч антифашистов выступили против митинга ультраправых «За свободу слова». Во время протеста были арестованы 33 человека.

Американские радикалы 19 августа приняли участие в бостонском митинге «За свободу слова».

Организаторы акции уверяли, что не дадут слова расистам или экстремистам.

«Мы утверждаем, что каждый человек имеет право на свободу слова, и выступаем в защиту этого фундаментального права. В то же время мы не будем предоставлять площадку для высказываний расистам и фанатикам», — заявили они.

Антифашисты устроили контр-митинг, на который вышли десятки тысяч человек.

По словам корреспондента издания BBC, противники расизма окружили ультраправых, хотя и держались на некотором расстоянии.

«Нет нацизму, нет Ку-клукс-клану, нет фашизму в США», – скандировали они, держа в руках изображение Хезер Хейер — женщины, погибшей во время столкновений в Шарлотсвилле.

People at Boston counter-protest passing around Heather Heyer stickers, lots of people here wearing them. pic.twitter.com/DNmD61wGpq

— Joel Gunter (@joelmgunter) August 19, 2017