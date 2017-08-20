В Бостоне десятки тысяч антифашистов выступили против митинга ультраправых «За свободу слова». Во время протеста были арестованы 33 человека.

Американские радикалы 19 августа приняли участие в бостонском митинге «За свободу слова».

Организаторы акции уверяли, что не дадут слова расистам или экстремистам.

«Мы утверждаем, что каждый человек имеет право на свободу слова, и выступаем в защиту этого фундаментального права. В то же время мы не будем предоставлять площадку для высказываний расистам и фанатикам», — заявили они.

Антифашисты устроили контр-митинг, на который вышли десятки тысяч человек.

По словам корреспондента издания BBC, противники расизма окружили ультраправых, хотя и держались на некотором расстоянии.

«Нет нацизму, нет Ку-клукс-клану, нет фашизму в США», – скандировали они, держа в руках изображение Хезер Хейер — женщины, погибшей во время столкновений в Шарлотсвилле.

People at Boston counter-protest passing around Heather Heyer stickers, lots of people here wearing them. pic.twitter.com/DNmD61wGpq — Joel Gunter (@joelmgunter) August 19, 2017

Полиция была вынуждена арестовать 33 противников митинга «За свободу слова» — демонстранты кидались в них камнями.

До начала обеих акций глава полиции Бостона сказал, что никогда не видел столько людей «фактически ищущих конфронтации».

«Думаю, что риторика [последних дней] действительно вывела проблему на новый уровень, и мы очень обеспокоены по этому поводу», — рассказал шеф полиции Бостона Уильям Эванс.

События в Шарлотсвилле

Предыдущее столкновение ультраправых и антифашистов произошло 12 августа в городе Шарлотсвилл, штат Вирджиния.

Там проходила акция «Единство правых», на которой собрались националисты и ультраправые со всей страны.

Причина протеста — планы городских властей снести памятник генералу Роберту Ли, во время Гражданской войны США сражавшийся за рабовладельческий Юг.

Предполагалось, что в Шарлотсвилле пройдет марш с участием нескольких тысяч человек.

Перед маршем начались столкновения между ультраправыми и их противниками. В группу противников ультраправых въехал автомобиль.

В результате под колесами погибла 32-летняя Хизер Хейер, еще 19 человек пострадали.

Водителя автомашины — 20-летнего Джеймса Филда — арестовали и предъявили обвинения в убийстве и причинении тяжких телесных повреждений.

После инцидента в Шарлотсвилле ввели чрезвычайное положение, марш ультраправых отменили.

Президент США Дональд Трамп 16 августа заявил, что в инциденте виноваты обе стороны.

Ранее Трампа раскритиковали за то, что он не стал осуждать ультраправых напрямую.

Экс-губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер 18 августа записал видеообращение, в котором попросил президента Трампа выступить с критикой событий в Шарлотсвилле.

«Я хочу кое-что сказать неонацистам, националистам и неоконфедератам. Давайте я скажу настолько резко, насколько это возможно. Ваши герои — неудачники. Вы поддерживаете безнадежные идеи. Я отказываюсь от поддержки расистов. Страна, победившая армии Гитлера — не место для нацистских флагов», — сказал он.

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