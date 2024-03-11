Посол США в Кыргызстане Лесли Вигери считает, что принятие в Кыргызстане закона об «иноагентах» может ограничить возможности Вашингтона для помощи Кыргызстану. Об этом он сказал в интервью деловому изданию Tazabek.

Вигери отметил, что «США по-прежнему привержены оказанию помощи, которая приносит пользу кыргызскому народу».

«Но было бы упущением не отметить факт того, что данный закон может ограничить наши возможности для помощи. В конце концов, это зависит от того, какая версия закона будет принята. Он все еще находится на рассмотрении в парламенте. Большая часть помощи, которую США предоставляют Кыргызстану, проходит через НПО. Это партнеры-исполнители. Если НПО не смогут работать, то мы не сможем оказывать помощь кыргызстанцам», — сказал он.



По его словам, законом об «иноагентах» «потенциально может быть ограничено способность США обеспечивать школьников горячим питанием и учебниками, оказывать необходимую медицинскую помощь для лечения опасных заболеваний».

«Я думаю, что иногда мы утопаем в спорах из действительно необоснованных обвинений в адрес так называемых “грантоедов”. НПО, которые мы поддерживаем, оказывают помощь реальным кыргызстанцам. Это происходит не только здесь, в Бишкеке, но и во всех регионах», — заключил он.

Это не впервый раз, когда представители США высказываются о последствиях принятия закона об «иноагентах» в Кыргызстане.

В середине января госсекретарь США Энтони Блинкен обратился к президенту Садыру Жапарову с просьбой обсудить с Жогорку Кенешем целесообразность принятия этого закона. словам Блинкена, «в нынешнем виде этот закон ставит под угрозу доступ граждан Кыргызстана к жизненно важным услугам, таким как здравоохранение и образование, через программы, осуществляемые НПО при поддержке правительства США и международных партнеров». Он добавил, что некоторые американские организации могут уйти из Кыргызстана в случае принятия закона.

В ответ Жапаров заявил, что в письме Блинкена «имеются признаки вмешательства во внутренние дела Кыргызстана». По словам президента, ему непонятно, как принятие закона об «иноагентах» может сказаться на гражданах Кыргызстана. По мнению Жапарова, госсекретарю США предоставили «недостоверную информацию» отдельные НПО и НКО и поэтому он пригласил Блинкена посетить Кыргызстан и «воочию убедиться в том, что права и свободы человека в Кыргызстане находятся под надежной защитой Конституции и законов КР».

Закон как в России

Законом об «иноагентах» называют инициативу группы депутатов, которые предлагают усилить контроль над некоммерческими организациями. Сейчас документ находится на рассмотрении Жогорку Кенеша — 22 февраля законопроект был принят во втором чтении.

Согласно проекту закона, некоммерческие организации, получающие финансирование из-за рубежа и осуществляющие «политическую деятельность», признаются «иностранными представителями». Такие НКО должны будут предоставлять дополнительные отчеты и могут подвергаться внеплановым проверкам. Также они будут включены в специальный реестр. Эти организации будут обязаны сопровождать материалы, производимые и (или) распространяемые ими, в том числе через интернет, с указанием того, что эти материалы (информация) произведены, распространены и (или) направлены некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного представителя.

В случае нарушения норм законопроекта НКО в первый раз получит письменное уведомление от госоргана с указанием допущенного нарушения и срока его устранения, составляющего не более одного месяца. Если НКО не устранит нарушение, то ее деятельность будет приостановлена на срок не более 6 месяцев. В случае повторного неустранения нарушения НКО грозит ликвидация.

В Правовой клинике «Адилет», комментируя этот законопроект, ранее заявили, что он нарушает права человека и Конституцию страны.

С критикой законопроекта также выступили Международное партнерство за права человека (IPHR), Норвежский Хельсинкский комитет и Human Rights Watch. Они призвали депутатов Жогорку Кенеша отозвать «крайне репрессивный законопроект». С такой же просьбой к депутатам обратились представители медиасообщества и гражданского общества Кыргызстана.