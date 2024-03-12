Обновлено в 18:55. Добавлена позиция Минэкономики Кыргызстана.

В Казахстане планируют ограничить обращение продукции, лицензированной в Кыргызстане. Соответствующий проект постановления инициировал Комитет технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК.

Ведомство предлагает ввести запрет на выпуск в обращение в Казахстане и обращение на территории страны продукции, сопровождаемой документами об оценке соответствия, имеющими регистрационные номера ЕАЭС KG (Кыргызстан), выданными или принятыми после 1 июля 2024 года.

В Комитете технического регулирования РК считают, что органы Кыргызстана по подтверждению соответствия качества оформляют документы по оценке соответствия с нарушениями и без проведения испытаний. По их данным, к концу 2023 года в Казахстане имелось 413 испытательных лабораторий, а в Кыргызстане 43. Однако за 2022-2023 года ведомства Кыргызстана выдали больше разрешительных документов чем казахстанские.

«Казахстанским уполномоченным органом неоднократно данный вопрос ставился перед коллегами из страны и Евразийской экономической комиссией, предлагались различные изменения, однако решения не нашлось, при этом затягивание данного вопроса ставит под прямую угрозу жизнь и здоровье граждан, охраны окружающей среды, риски промышленной и иной безопасности ввиду использования неиспытанных и потенциально опасных товаров», — говорится в документе ведомства.

В Комитете технического регулирования РК считают, что планируемый запрет не противоречит Договору о ЕАЭС, так как страны союза могут принимать экстренные меры, чтобы предотвратить выпуск в обращение опасной продукции.

В Минэкономики КР, комментируя инициативу казахстанской стороны, заявили, что «обеспокоены» этим проектом постановления.

В ведомстве отметили, что введение такого запрета Казахстаном «расценивается как препятствие, имеющие признаки барьера в рамках функционирования внутреннего рынка ЕАЭС, ограничивает доступ предпринимателей государств-членов союза на внутренний рынок ЕАЭС и может создать прецедент по не признанию документов об оценке соответствия в рамках Союза».

Кроме того, в Минэкономики КР сообщили, что проводится систематическая работа по недопущению нарушений процедур оценки соответствия, а также идет борьба с «серыми сертификатами».

В министерстве добавили, что для решения вопроса Минэкономики КР проведет консультации с Департаментом технического регулирования ЕЭК, а также со всеми заинтересованными сторонами ЕАЭС.

Кыргызстан и Казахстан состоят в ЕАЭС, что позволяет странам производить беспошлинный ввоз и транзит товаров. Однако время от времени на границе двух стран возникают очереди из большегрузов длинной в несколько километров, которые могут стоять в пробке несколько дней.

О препятствиях на внутреннем рынке ЕАЭС говорил и президент Садыр Жапаров. Он отмечал, что это одна из наиболее актуальных тем. По его мнению, барьеры вносят раскол в отношения между членами организации и создают негативный имидж союза.