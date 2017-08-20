В Атырауской области Казахстана погибло по меньшей мере 120 голов крупного рогатого скота, причина гибели животных неизвестна. Ранее в том же регионе погибло около 100 лошадей.

Казахское издание «Ак Жайык» пишет, что в Исатайском районе Атырауской области на западе Казахстана в период с 20 июля по август умерли уже 120 коров.

Ветеринары не знают причину смерти животных.

«Так как скот еще находится на пастбищах, хозяева сами привозят к нам больных животных. Хотя у них нет высокой температуры, все равно не удается их спасти», — сказал ветеринар Ислямгали Мардашев.

Мясо погибших коров отдали на проверку в лаборатории Астаны и Алматы, но пока результатов нет.

Известно лишь, что перед смертью у животных поднимается температура, появляются слабость и шишки под кожей.

«Спутник Казахстан» сообщает, что ранее в этом районе около 100 лошадей умерли от вспышки инфекционного заболевания мыт.

У больных мытом животных появляются гнойные воспаления слизистой оболочки носоглотки. Возбудитель заражения — стрептококк.

Летом 2016 года в Атырауской области также была массовая гибель скота — погибло более 800 животных. Все они болели нодулярным дерматитом, всего болезнью заразились более 6 000 голов скота.

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